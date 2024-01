El extremo chileno Carlos Palacios no le cierra las puertas a su llegada a Boca Juniors y reiteró ayer que "es imposible decirle que no" a un club como el xeneize, mientras el presidente de Colo Colo, Alfred Stöhwing admitió que no puede asegurar completamente la permanencia del jugar en el club.

"Como dije la otra vez, es imposible decirle que no a Boca, es uno de los mayores clubes del mundo. Vamos a esperar que sea lo mejor para todos, para mí; y que el tiempo decida", manifestó Palacios, en una conferencia de prensa.

Por su parte, Alfredo Stöhwing, director de Blanco y Negro -empresa que maneja al club de Chile-, aclaro que: "estamos en un 95% de que se queda en el club, hemos hecho todo para que así sea, pero no se puede asegurar completamente. La situación de Carlos Palacios es especial porque él firmó con nosotros y tiene contrato, pero, como ustedes saben, el 80% del pase pertenece a Vasco da Gama y tiene cláusula de salida".

Por otro lado, en las últimas horas, Boca hizo una consulta sobre las condiciones para incorporar al volante Ignacio Miramón, que milita en el Lille de Francia, sin respuesta positiva.