La penúltima fecha del Turismo Carretera, que adelantó todo su cronograma para no superponerse con el inicio de Qatar 2022, vivió la clasificación más llamativa de la temporada puesto que en La Pampa llovió desde la madrugada, pero al momento de buscar los tiempos hubo sol. Y en esa situación, uno de los que aprovechó el clima loco fue Facundo Della Motta (Dodge), quien metió un tiempazo para quedar quinto. De esta manera, hoy largará segundo en la segunda serie (12,55), la que armará la grilla para la final, prevista para las 16,45. La pole position fue para Mathías Nolesi

La clasificación fue cambiante de principio a fin, ya que comenzó con pista mojada por la lluvia, pero cuando salió el último grupo, en el que estaba Della Motta, el sol había secado el asfalto y por lo tanto todos bajaron los tiempos que hasta entonces habían registrado los pilotos que pelean por el título.

Emiliano Spataro (Torino) fue quien consiguió el mejor registro tras marcar 1m17s10, pero posteriormente fue recargado en la Técnica y quedó cuarto, por lo que el primer puesto lo heredó Mathías Nolesi (Ford) con un registro de 1m17s686.

Christian Ramos (Torino) se ubicó en el segundo lugar a 131 milésimas, mientras que Kevin Candela (Ford) ocupó la tercera posición a 260 milésimas. Facundo Della Motta quedó quinto a 520 milésimas y de esta manera logró su segunda mejor clasificación en la temporada, anotándose en la lista de candidatos para la jornada de hoy.

"En cada apertura de vuelta mejoraba el registro. Me quedé con ganas de abrir una última donde venía bien y con chances de ser el más rápido; no me alcanzó para enfriar y hacer otro intento. Igualmente estamos conformes porque sabemos que hay un plus todavía", dijo Della Motta.

"La serie va a ser importante para terminar de ajustar el funcionamiento del auto. Si mejoramos los frenos estoy confiado en hacer una buena carrera", añadió el piloto sanjuanino.

En cuanto a los corredores que pelean por el campeonato, el mayor perjudicado al momento de cerrar vuelta rápida, con condición de pista adversa, fue el líder José Manuel Urcera, que quedó 39no; mientras que su escolta Mariano Werner finalizó 41.

En el TC Pista, Martínez clasificó 20mo

Lautaro de la Iglesia (Dodge) alcanzó el tiempo más veloz para la jornada clasificatoria del TC Pista, secundado por Humberto Krujoski y Facundo Chapur. Por su parte, el sanjuanino Tobías Martínez quedó 20mo, por lo que intentará recuperar posiciones en la serie y luego la final.

Por su parte, el líder de la Copa de Plata, Santiago Álvarez, quedó en el puesto 11. El TC Pista hoy disputará sus series a las 11,40 y 12,05; a la vez que la final se correrá a las 15,10.

Al igual que el TC, tras esta fecha quedarán definidos los pilotos que llegarán a San Juan en busca de la corona, en el Gran Premio Coronación previsto para el 11 de diciembre en el Villicum.