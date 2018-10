En una entrevista exclusiva al diario Clarín, Diego Maradona habló de todo. Hasta se hizo un tiempo para "matar" al sanjuanino Claudio Chiqui Tapia y para criticar con dureza el intercambio de técnicos entre San Martín y su homónimo tucumano.

“Boca tiene que ocuparse de Boca. No es un problema de River contra Boca. Porque Boca tiene problemas con Patronato, con Rosario Central, con Defensa y Justicia... El tema es que hablar de un amigo como el Mellizo a mí cuesta. Yo lo digo con la mejor buena fe del mundo: Boca contra River no jugó a nada. Me dolió muchísimo. Teniendo a Tevez, a Benedetto, a Wanchope, a éste y al otro... Trajeron todo. Es como el Boca del 81. Nosotros tuvimos la suerte de ser campeones. Ellos también: Boca es bicampeón, pero Boca no convence. Es el problema de la manta corta. Eso es Boca, quieren ir todos para adelante y cuando tienen que defender es el problema".

-¿No le va a quedar otra que ganar la Libertadores?

-Me parece que sí. Me parece que el ciclo se puede terminar si no gana la Copa. Es el gran miedo. Pero, ¿quién agarra? Si hablamos que no hay técnico para la Selección argentina. Y la Selección argentina es como Boca. Cuando yo estaba en Argentina, a Gallardo casi que lo estaban por echar. Ahora le ganó a Boca y es el técnico que gana 30 millones de dólares. El fútbol es así, es una calesita. Y los técnicos entran en esa. Me contaron una tremenda de Coyette y Forestello, que pasaron de un club al otro.

-Intercambiaron San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan.

-¡Eso es una vergüenza! ¡En eso tiene que intervenir la AFA! ¿No se dan cuenta de que están matando la pelota? Si a Coyette le fue mal que espere otro año, hermano. No se puede dirigir cinco equipos en un año. Que se dejen de hinchar las pelotas, loco. Y se los digo a los empresarios. Y que no me llamen más, qué carajo me importa. Pero, lamentablemente, los que les damos de comer a los empresarios somos nosotros. Por eso yo te digo que no soy comprable, por eso no tengo empresarios al lado.