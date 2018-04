Desde abajo. Nicolás Jarry reaccionó a tiempo y logró superar a Kicker, para sumar una nueva victoria personal en Copa Davis.

"Gané porque estuve fuerte mentalmente. Kicker comenzó bien y en ese momento no bajé los brazos, no me quedaba otra alternativa que luchar y al final logré lo que fui a buscar", dijo ayer Nicolás Jarry luego de su victoria sobre la segunda raqueta argentina.



"Fue un partido durísimo, no se notó para nada que se trataba del debut de Kicker, al contrario, los puntos eran disputados y recién en el tercer set me sentí cómodo para jugar", expresó el tenista ubicado en el puesto 64 del ranking.



Jarry hoy va a tener una jornada extensa, pues hará el dobles junto a Hans Podlipnik y luego el single ante Schwartzman.



"Tenemos que seguir luchando, esto será largo. Por suerte tengo un gran equipo detrás mío, me apoyaron mucho y me tranquilizaron hasta que le encontré la vuelta al partido", señaló el jugador de 22 años.