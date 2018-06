Soberbio. El técnico alemán priorizó la estructura sobre sus individualidades de cara al Mundial donde defenderán la corona.

Moscú, TELAM



El entrenador de Alemania, Joachim Löw, sostuvo que su seleccionado no necesita a una estrella como Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo o el brasileño Neymar y que quedó demostrado con el título logrado en 2014.



"No necesariamente es una desventaja. Vivimos de nuestro juego, nuestra formación, nuestra mentalidad de equipo. Lo probamos en 2014. Cada uno en el equipo disfruta de una gran estima, no hubo egoísmos en exceso", aseguró Löw en declaraciones realizadas a la agencia alemana de noticias DPA.



Además, el técnico se refirió a la mala racha de resultados obtenidos por su equipo, que sólo logró una victoria en los últimos cuatro amistosos, antes del debut del próximo domingo frente a México por el grupo F.



"Ante Austria fracasamos, por ejemplo, en muchas pequeñas cosas, que hicimos mal con frecuencia. Si cometemos muchos pequeños errores seremos sólo una selección del montón, que también puede perder ante Austria. No obstante, si aplicamos bien las cosas en detalle, somos uno de los favoritos. Tenemos puntos fuertes y somos un rival extremadamente incómodo", reconoció. "Si cometemos muchos pequeños errores seremos sólo una selección del montón. Hay aún personas y puestos mucho más importantes que yo. Eso es algo que sé apreciar correctamente. Sin embargo, sé a qué se refiere. Durante cada competición nuestro equipo recibe un foco de atención especial. Se tiene la sensación de que todo el país está unido y busca alegrarse con la selección", agregó.







* Su historia

Joachim Löw fue ayudante de campo de Jürgen Klinsmann en el mundial que Alemania organizó en 2006 y luego dirigió en Sudáfrica 2010 (fue tercero) y ganó el título en la última cita ecuménica. Como futbolista vistió las camisetas del Freiburg, el Stuttgart, el Eintracht Frankfurt y el Karlsruher.