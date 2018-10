Brindis. En comedores de los hoteles, los chicos cenan desde las 21 y luego van a descansar, porque a las 7 ya están desayunando para otra jornada deportiva.

Los Juegos Intercolegiales marcan a los chicos desde lo deportivo pero también en otros aspectos. Y uno de ellos es el de poder reponer energías en los mejores lugares que podían hacerlo, en hoteles. En otros tiempos, los participantes de departamentos alejados pernoctaban en albergues, pero una muestra de la jerarquía de los Intercolegiales y el respeto por sus protagonistas es que ahora lo hacen en hoteles. A lo largo de los cinco días de la etapa final, más de 2.000 alumnos descansan en 12 diferentes complejos del Gran San Juan.



En rigor, los Sub 12 y Sub 14 de departamentos alejados que compitieron hasta el miércoles fueron 1.124; mientras en la instancia de los Sub 16 y Sub 18, que empezó ayer, los que están hospedados hasta mañana son 881.

En total trabajan 14 attachés y 2 coordinadores.

Se trata de alumnos de Jáchal, Iglesia, Calingasta, Valle Fértil, Sarmiento y Caucete y fueron ubicados en función de los deportes más que de los departamentos, para facilitar el desplazamiento a los distintos campos de juego.



Se levantan muy temprano, pues pasadas las 7 casi todos ya están desayunando. Luego van a competir (los almuerzos se brindan en carpas montadas en las distintas sedes de juego) y los regresos a los hoteles se producen a última hora de la tarde. Ese es el momento de bañarse y compartir las anécdotas del día. En general, prácticamente la totalidad de los chicos no se había alojado previamente en hoteles, por lo que se trata de una experiencia única. Escuchan música, juegan y los más futboleros ponen los canales de deportes, como por ejemplo el partido de River-Independiente el martes pasado.



Si bien depende de cada hotel, la sugerencia es que a las 21 todos estén listos para la cena.



Por su parte, en cada hotel hay diferentes attachés pendientes de todo. Ellos son profesores de los diferentes programas de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, bajo la coordinación de Agustina Varela y Jorge Pringles, los primeros en levantarese y los últimos en acostarse para que los deportistas sólo se preocupen por jugar.

Futboleras

Las chicas de fútbol Sub14 de la escuela secundaria de Los Berros se conocen desde más chiquitas y entre charlas, en las noches suelen jugar un rato al truco.

Divertidos

Su habitación es una de las más divertidas del Hotel Gran Provincial y ríen hasta para ordenar la ropa. Son los chicos de atletismo Sub12 de la escuela José Lombardo Radice, de Divisadero, Sarmiento.