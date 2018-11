La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el pedido de Mauricio Macri para que la Superfinal entre River y Boca se pueda jugar con público visitante, aseguró que su cartera podía colaborar con los operativos de seguridad en la ciudad de Buenos Aires y apuntó contra los clubes por la negativa: "No es responsabilidad del Presidente que no estén preparados".

"Es una discusión del mundo del revés; el Presidente dice que Argentina está preparada para tener un partido normal, porque vamos a tener el G20, tuvimos los Juegos Olímpicos, y le saltan a la yugular", lamentó Bullrich. "Está poniendo a la Argentina en el lugar que la Argentina tiene que estar, este no es cualquier partido, es la Copa, es la final del mundo", agregó.

La funcionaria, consultada por radio Mitre, afirmó que Macri la consultó sobre las garantías de seguridad para la Superfinal y apuntó contra los clubes, porque los presidentes de Boca y River, Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio, se niegan a recibir visitantes en La Bombonera y El Monumental.

"El Presidente dio garantías, hay garantías, ahora si los clubes tienen otros intereses.. si tienen problemas operativos o no quieren vender 4 mil entradas…", criticó Bullrich, y añadió: "Organizar (la seguridad de) un G20 está en una escala muy superior, y todos criticaron a Macri por decir que hay que tener una final normal".

El pasado viernes, Macri realizó el pedido en las redes sociales: "Lo que vamos a vivir los argentinos en unas semanas es una final histórica. También una oportunidad de demostrar madurez y que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Le pedí a la Ministra de Seguridad que trabaje con la Ciudad para que el público visitante pueda ir".

Pocos minutos antes de este anuncio, Guillermo Madero, director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, había descartado la posibilidad en una entrevista en radio La Red. En los mismos términos se habían expresado ayer el ministro porteño Martín Ocampo y otras autoridades vinculadas a la organización de los partidos.

"La ciudad de Buenos Aires sola no podía, pero con nuestra ayuda sí, porque siempre trabajamos en equipo", enfatizó la Ministra.

Sobre el mensaje de Macri, Angelici aseguró: "Todos saben que yo tengo un gran respeto, lo quiero mucho, es mi amigo, fue el mejor presidente del club, es un apasionado por el club pero él no se mete en las decisiones del día a día del club. Yo soy un agradecido porque instaló el tema desde la buena intención de que si nosotros así lo decidíamos, el Estado iba a garantizar la seguridad si iba el público visitante en un partido que va a trascender un montón de países. Se exageró demasiado, se hizo una bola muy grande de esto cuando nosotros, los presidentes, sabemos que decidimos nosotros".

Rodolfo D'Onofrio, por su lado, elogió "el trabajo muy importante" que está haciendo la ministra Patricia Bullrich en materia de seguridad, pero se preguntó: "¿Qué cambió en el último año para que ahora sea posible (jugar con visitantes)?".

Por otro lado, el presidente de River señaló que junto con Angelici también tienen el mismo pedido para que no se juegue los días sábado (10 y 24) sino domingo (11 y 25). "No es solo por los que van a la cancha, sino por todos los que están en su casa y que no pueden ver los partidos en vivo", explicó.