Newell's Old Boys tenía la punta del campeonato de la Liga Profesional en sus manos cuando le ganaba por 2-0 a Patronato, sumergido en zona de descenso, pero en el cuarto minuto de descuento el equipo de Paraná se lo empató 2-2 y al finalizar la sexta fecha será Gimnasia y Esgrima La Plata, por diferencia de gol, el que mirará a los otros 27 participantes desde arriba.



En un emotivo encuentro jugado esta noche en el estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia, de Rosario, los locales se pusieron en ventaja con los goles del paraguayo Gustavo Velázquez, de cabeza y Ramiro Sordo, en el comienzo y el final del primer tiempo, mientras que los de Patronato fueron convertidos por Sebastián Medina, de cabeza, y por Raúl Lozano, también en el inicio y el final del complemento.



Como en varios partidos Newell's abrió el marcador con un tanto muy tempranero de pelota parada. Esta vez avisó a los 4 minutos con un córner desde la izquierda de Francisco González que Willter Ditta no alcanzó a conectar en el segundo palo, entre dos marcadores. Y a los 6 minutos otro tiro desde la misma esquina de "Panchito" González (pudo ser su último partido con la camiseta rojinegra porque se iría al Ferencvaros húngaro) fue conectado de cabeza por el paraguayo Gustavo Velázquez, bien cortinado, quien abrió el marcador.



Newell's mantuvo el ritmo de presión y desborde por la izquierda y así volvió a llegar a los 7 minutos cuando Juan Guasone la perdió en la salida y Sordo remató apenas desviado. El local dispuso de otro ataque a los 12 minutos cuando el arquero Facundo Altamirano salvó un cabezazo de Cristian Lema.



Patronato salió del encierro y llegó a los 12 minutos con un buen contraataque de Axel Rodríguez, quien remató solo pero salvó el arquero local Ramiro Macagno. La visita se animó a tocar la pelota en el medio y a buscar el ataque con mucha gente y así dispuso de otra llegada clara a los 17 minutos con un buen desborde y centro de Facundo Cobos desde la izquierda que Axel Rodríguez remató débilmente y el guardavallas local volvió a salvar.

El "Patrón" volvió a perderse una llegada de peligro a los 39 minutos con un remate sin fuerza del paraguayo Marcelo Estigarribia, solo con el arquero.



Hasta que Newell's, que le había cedido el campo y la pelota al rival, acertó un contraataque a los 44 minutos: Julián Fernández la recuperó en su campo, alargó a "Panchito" González, pase preciso a Ramiro Sordo y definición de uno de los goleadores del campeonato con cuatro tantos.



El complemento fue otro partido porque Patronato se soltó y jugó mejor con la pelota, como a los 9 minutos cuando tocaron Lozano por derecha hacia Jonás Acevedo, quien metió el centro y Sebastián Medina definió de cabeza, solo junto a otros dos compañeros. Newell's intentó esperar en su campo y apostar al contraataque. Para ello el técnico Javier Sanguinetti hizo debutar al volante ex River Plate y Colón, Cristian Ferreira, pero llegó en contadas ocasiones, como la de los 37 minutos cuando el ingresado delantero Genaro Rossi anticipó un lateral y Sordo estrelló un remate en el poste izquierdo ante el cierre de Francisco Álvarez, que la salvó al córner.



Hasta que en el cuarto minuto de descuento Acevedo abrió por izquierda hacia el ingresado delantero Jonathan Herrera, quien habilitó con precisión a Raúl Lozano, que metió un derechazo y la clavó en el ángulo superior derecho, en el golazo con el que Patronato empató un partido en forma increíble y se llevó por primera vez en la historia un punto del Parque Independencia. Venía de ganarle a Independiente en Entre Ríos.