Todo rápido. Todo intenso. Casi en una lucha contrarreloj. Así son los días de Sportivo Peñarol y de Cristian Bove, de cara al debut en en la Copa Argentina 2022 y pensando en el comienzo a fines de marzo del Torneo Federal A. Un recambio total, con casi veinte incorporaciones y la necesidad de encontrar pronto una base para sustentar la idea que marcará el perfil de esta versión 2022 del Bohemio. Un reto enorme al que Bove decidió ponerle el pecho con la confianza de lo que ya había hecho en su primer ciclo, apoyado por el afecto mutuo con Peñarol y su gente.

Pero hoy es hoy y los tiempos apremian y la primera lucha contra el reloj fue el armado del plantel. Cristian Bove lo asume así y explica: "Cuando regresamos, teníamos solo 4 jugadores en el plantel superior. Se había ido todo un plantel y teníamos muy poco tiempo. Les dije a los dirigentes que quería al menos un grupo de 20 jugadores y se pudieron hacer gestiones muy rápido. Así, armamos un grupo que tiene la característica fundamental que todos han estado jugando, en actividad y afilados. Es decir que no fue necesario trabajos a largo plazo para la puesta a punto. Eso ayudó y con esa base de 15 foráneos más los jugadores de San Juan que queríamos como Franco Lepe, Francisco Salinas, Pedro Terrero y los chicos que volvieron como Emiliano González y Carlos Fernández, nos terminamos armando bien".

El segundo round contra las agujas del reloj es la fisonomía del equipo y eso no es poco: "Tuvimos poco trabajo juntos pero armamos una base con la que ya trazamos algunas de las ideas que tenemos en cancha. Ahora, con los chicos que se sumen en éstas horas, terminaremos de darle forma. El amistoso contra San Martín nos servirá para ir viendo como se fija la idea y para tener una visión de lo que podemos exigir de cada jugador. Es poco el tiempo pero lo aprovechamos", confió el entrenador Bohemio.

Grupo. En su regreso al club, Cristian Bove no tenía plantel. Rearmó todo contra el reloj y tendrá estreno en menos de una semana.

Los refuerzos han tenido una característica y es su pasado reciente. Bove buscó jugadores con ritmo, jugando y así se armó este Peñarol: "Trajimos a gente que estuvo jugando hasta este último domingo. De Brown de Adrogué vinieron tres refuerzos que habían hecho pretemporada a full y los últimos en incorporarse son dos jugadores de Rivadavia de Lincoln que jugaron Regional Amateur hasta ahora. Además, los chicos de Alianza jugaron la final el pasado domingo. Todos han llegado con ritmo y el trabajo nuestro es ensamblarlos". Finalmente, Bove abordó su regreso personal a Peñarol con una frase: "Yo me fui bien y dije que si Peñarol me necesitaba, acá estaría. Y hoy, acá estoy. Entusiasmado y feliz por estar al frente de un club que me dio mucho".



Debut

El próximo martes, en el estadio de Rafaela, Peñarol volverá a hacer historia en la Copa Argentina cuando enfrente a Colón de Santa Fe (21.30 horas) por los 32vos. de Final de la Copa Argentina 2022.

El Bohemio ya se cruzó con uno de de Primera como Newell"s Old Boys con el que cayó en diciembre del 2020 en San Nicolás.

Copa Argentina: abren dos juegos

Lanús se enfrentará hoy a Defensores de Cambaceres, de la Primera D, en uno de los partidos correspondientes a los 32avos. de final de la Copa Argentina. El encuentro comenzará a las 19.10 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TyC Sports. Lanús hasta el momento nunca llegó a instancias finales de la competición federal, y buscará comenzar con el pie derecho luego del irregular arranque en la Copa de la Liga Profesional, con una victoria y dos derrotas.

En el otro partido de la fecha, a las 22.10, Independiente Rivadavia y Gimnasia, ambos de la Primera Nacional, jugarán uno de los clásicos mendocinos en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con el arbitraje de Lucas Comesaña, con mucha expectativa en el medio.

El último campeón es Boca, que se impuso sobre Talleres de Córdoba en la edición pasada.