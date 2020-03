Peñarol no le teme a los grandes. Eso quedó nuevamente reflejado ayer ante un histórico del fútbol argentino. El Bohemio ante su gente, goleó a Olimpo de Bahía Blanca por 3 a 0 en un encuentro válido por la 22da fecha del Federal "A".

El triunfo resultó vital para el Bohemio que urgía de resultados. Es que hacia ocho encuentros que no podía ganar en el certamen y requería con urgencia de un triunfo que le permitiera seguir soñando con la permanencia y lo hizo tal cual lo había hecho en Bahía Blanca hace una rueda atrás (fue 1 a 0). Ayer comenzó ganando casi desde el vestuario. Apenas iba un minuto cuando Ramella habilitó a Fede Paz y el ex San Martín metió un centro para que Carlos Fernández dejara sin chance a Villar. Listo. La ventaja simplificó las cosas, pero Olimpo no desentonó e incluso tuvo el empate a los 8 pero el remate de Brian Guille dio en el travesaño. Peñarol atacó por los laterales intentando aprovechar la velocidad de Rebeco y Ramella y fue desde un lateral a los 27" que vino el 2 a 0. Díaz sacó rápido para Rebeco, que casi sin mirar, metió el centro pasado al segundo palo por donde entró Pérez Tarifa para aumentar las diferencias. Olimpo lo tuvo a los 39 con otro remate de Lefinir que dio en el palo y a los 45 otra vez el delantero probó a Biasotti que desvió al córner.

En el complemento Peñarol jugó con la desesperación de Olimpo. Pudo haber terminado el pleito a los 19 cuando un zapato desde afuera del área de Gustavo Pereyra dio en el palo. Pero la insistencia de Alan Cantero tuvo premio a los 30, cuando el delantero definió con categoría un mano a mano ante el arquero de Olimpo para estampillar el 3 a 0 y ponerle fin a la mala racha que ahora lo invita a soñar.