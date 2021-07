Un tiempo para cada uno y una sensación agridulce para Peñarol en el final. El Bohemio ganaba 2 a 0 en el primer tiempo ante Huracán Las Heras en Mendoza pero en tiempo de descuento, el "Globito" igualó el marcador 2 a 2 en lo que fue uno de los encuentros que completaron la 10ma fecha del Federal "A".

El equipo chimbero que venía de conseguir una victoria pasada la última semana, comenzó con todo ayer en Las Heras. Iban 15 minutos del primer tiempo cuando el Bohemio abrió el marcador. No había llegado con claridad hasta ese momento pero a través de un córner, Julio Sacallán metió un centro que Agustín Bellone anotó de cabeza para poner el 1 a 0. Huracán, que ayer estrenó como técnico a Matías Minich, sintió el impacto pero aún así no perdió la tenencia de la pelota. Peñarol se replegó bien atrás para contener el juego del conjunto mendocino que apuró con remates de Marital y algún intento de Bruno Nasta que encontraron siempre atento al arquero Diego Pave. Peñarol, dio cuenta de su efectividad, cuando a los 44 llegó por la izquierda Da Silva, pero tocó hacia atrás para que Sacallán que cambió de frente y en la puerta del área grande, el nuevejulino Fabricio Illanes le dio como venía empujando la pelota al ángulo del arco defendido por Daniel Moyano. Golazo y a los vestuarios. Pero la historia fue otra en el complemento porque Huracán salió con todo y a los 14 llegó a la igualad cuando Nuñez le dejó la definición a Bruno Nasta y el goleador no defraudó anotando el descuento. De ahí en más el encuentro se abrió y si bien Peñarol tuvo sus chances de aumentar diferencias falló en los metros finales y al final le pasaron factura, porque Nasta anotó el empate cuando ya el encuentro se moría.

Se completó la fecha

En los otros resultados, Deportivo Madryn venció 1-0 a Ciudad Bolívar, Camioneros igualó 0-0 ante Estudiantes de San Luis, Sol de Mayo cayó ante Olimpo por 2-0, Sansinena y Cipolletti igualaron 0-0, Villa Mitre le ganó 2-1 a Ferro de Pico y Juventud Unida (SL) igualó 1-1 ante Independiente (Ch). Desamparados había igualado 0-0 ante Otamendi.