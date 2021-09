Ni ayer eran los mejores ni tampoco hoy son los peores, lo cierto es que Sportivo Peñarol no pudo ayer y volvió a perder. Esta vez fue ante Juventud Unida de San Luis por 2 a 1 en un encuentro válido por la 23ra fecha del Federal "A". Si bien continúa en zona de clasificación, su rendimiento ayer estuvo lejos de lo que venía mostrando en los últimos encuentros, cuando llegó a hilvanar una racha de ocho encuentros sin perder, encima perdió a Nélson Da Silva por una dura lesión.

Ayer jugando en el Estadio del Bicentenario nuevamente, nada pudo hacer ante la Juve puntana que desde el inicio mismo puso en su campo al Bohemio. El equipo de Alexis Mateo impuso mucha presión en el estadio pocitano y antes de los 15 ya había perdido dos ocasiones de gol, primero con Brian Sosa que no pudo definir y después con Balmaceda que tampoco pudo ante Diego Pave. Peñarol no encontraba la forma de quitarle la pelota a los puntanos y el dominio era de la visita. Iban 27 cuando Balmaceda desbordó por el sector izquierdo y después de pasar sin problemas la marca, metió un centro para que Agustín Herrera, de cabeza, fuera letal y anotara el 1 a 0 para la visita. El panorama no era muy alentador para Peñarol que intentó responder ante ese golpe y desperdició la chance del empate apenas unos minutos después. Espejo ganó una falta y el tiro libre lo ejecutó Argumosa, el centro de "Lucho" fue para De Souza pero le dio mal y la pelota se fue afuera. Justo en el momento en el que Peñarol intentaba despertarse de la siesta la Juve volvió a pegar. A los 40", Braian Sosa apareció tras un tiro un libre para empujar la pelota y anotar el 2-0.

En el complemento, Peñarol salió con mayor convicción y el ingreso del "Pipi" Salinas le aportó mayor despliegue por el carril izquierdo. El descuento estaba al caer y se dio a los 13 cuando Leandro Espejo tras una enorme corrida envió el centro atrás para que su coequiper Nélson Da Silva sólo tuviera que empujar al gol. El 2-1 encendió al Bohemio que se ilusionó y fue por todo buscando la heroica de llegar al empate, como ya lo había hecho en partidos anteriores pero esta vez no pasó. Porque si bien lo tuvo en los pies de De Souza y también con otro intento de Espejo, esta vez la efectividad no estuvo de su lado. El cuestionado árbitro santiagueño Francisco Acosta ignoró una fuerte infracción ante Espejo cuando faltaba poco para el final y tampoco sancionó al arquero Désima que fue durísimo contra Da Silva, tanto, que el delantero fue trasladado después del encuentro para realizarse los estudios de rigor. Lo cierto es que Peñarol no pudo y cosechó la segunda caída al hilo.

Madryn, afianzado

Ayer por la 23ra fecha, el líder Deportivo Madryn le ganó 2 a 0 a Huracán Las Heras. Además, Sansinena a domicilio venció 2 a 1 a Estudiantes de San Luis y Ferro de Pico venció a Circulo Otamendi por 2 a 0. Mientras que Ciudad Bolívar y Sol de Mayo igualaron 1 a 1 y Cipolletti venció 1 a 0 a Villa Mitre. El sábado Olimpo le había ganado 1 a 0 a Camioneros. En la 24ta, Desamparados recibirá a Cipolletti y Peñarol visitará a Camioneros.