La fecha 23 marcó jornada libre para Sportivo Peñarol dentro de la Zona B del Federal A pero el Bohemio, en una semana más que compleja, perdió sin ni siquiera jugar. Y es que en el anticipo de la fecha, en San Luis, Estudiantes metió un triunfo por 2-1 sobre Huracán Las Heras de Mendoza y estiró a 4 puntos la diferencia con respecto a Peñarol que hoy estaría perdiendo la categoría. Hoy, con los otros tres partidos se completará la programación y lo mejor para el Bohemio sería esperar una derrota de San Martín de Mendoza como visitante ante el puntero, Argentino de Monte Maíz.

Se cierra así una semana más que nefasta para Peñarol porque el jueves pasado no pudo en San Juan contra Ferro de General Pico con el que empató 1-1 en el postergado de la fecha 10 pero lo peor fue este lunes en el que perdió 3-1 contra Bolívar. De los 6 puntos que se esperaban sumar, apenas logró 1. Así, los números no le cierran aunque aun queda una rueda completa y varios partidos más. Pero como si no alcanzara como para complicarse, en el partido con Ferro se lesionó el arquero Diego Pave quien fue operado de la rotura del tendón de Aquiles. Ya fue operado y llegó en su reemplazo el arquero Franco Pérez quien ya está entrenando con el plantel a las órdenes de Ricardo González. La próxima presentación del Bohemio en este Federal A será el primer fin de semana de agosto cuando sea visitante de Juventud Unida Universitario de San Luis. Luego quedarán tres fechas para cerrar la rueda: San Martín en San Juan, Huracán Las Heras en Mendoza y Atenas de Río Cuarto en San Juan.