Crecer, evolucionar, subir el nivel tiene sus procesos y en Sportivo Peñarol parece que llegó el momento de dar ese salto desde sus divisiones formativas. Y es que desde el sábado próximo y en tres categorías, los Bohemios se meterán en el mapa regional debutando en el Cuyano Juvenil 2021 que organizado por el Consejo Federal de AFA reúne en varias zonas a equipos más que representativos por historia y presente. El certamen integrará equipos procedentes de San Juan, Mendoza y San Luis, compitiendo en las categorías Sub 13 (Cat. 2008), Sub 15 (Cat. 2006) y Sub 17 (Cat. 2004). Peñarol no será el único club sanjuanino presente, ya que también Sportivo Desamparados y Atlético Alianza lo jugarán, pero la novedad es Peñarol que tendrá su bautismo en estos torneos.

En la zona, Peñarol estará junto a Huracán de San Luis, Sportivo Pedal de San Rafael, Jorge Newbery de Villa Mercedes, Huracán de San Rafael y Sportivo Desamparados. En la primera jornada, que será el sábado próximo, Peñarol debutará visitando a Pedal en San Rafael, mientras que Huracán de San Luis recibirá al puyutano. El otro partido de la primera jornada será Newbery recibiendo a Huracán de San Rafael.

El momento es histórico y en Peñarol todos lo disfrutan. En especial, Luis Barón, el coordinador de todo el fútbol formativo del Bohemio, explica las sensaciones: "Es un logro para nosotros. Tenemos 600 chicos entre Inferiores y Escuelita y poder trascender la provincia para medirnos con otros clubes que ya han jugado. Será una experiencia enriquecedora para todos. Viajaremos con una delegación de 54 chicos para las tres categorías y lo mejor es que tenemos futbolistas de toda la provincia en nuestras formaciones. Será una rueda nada más en esta fase regional, para terminar todo en diciembre. Luego, en el 2022, ya será otro formato más extenso. Nosotros vamos a viajar el viernes para llegar a primera hora y jugar en las tres categorías. Es un sueño hecho realidad que implica trabajar más, mejorar todo pero sabiendo que es un laburo a futuro para que Peñarol tenga otro roce desde sus divisiones formativas". En Peñarol, nada parece ser casualidad y al gran momento federal se le suma este avance.