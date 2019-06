Trabajo. Peñarol completará hoy su preparación en San Juan y viajará en la noche. En Mercedes, esperará la segunda final por el Ascenso.

Sin misterios, con todo el optimismo y acompañado por el afecto de su gente que no podrá estar en Chivilcoy pero que hoy le hará un banderazo de despedida, hoy partirá Sportivo Peñarol rumbo a la provincia de Buenos Aires con la ilusión de terminar este domingo como nuevo integrante del Torneo Federal A. El cuerpo técnico bohemio trabajó en la tarde del miércoles en lo estrictamente futbolístico, sabiendo que el equipo titular sale de memoria y que de no mediar inconvenientes de último momento, serán los mismos once que arrancaron contra Independiente el domingo pasado en el "Ramón Pablo Rojas". El técnico Cristian Bove potencia el momento ganador de la alineación que ya jugó contra San Martín mendocino y también contra el Rojo, repitiendo la formación con Carlos Biasotti en el arco; Mario Rebeco, Lucas Arturia, Pablo Costi y Francisco Fernández en la defensa; Roberto Martín, Ernesto Ceballos, Carlos Fernández y Facundo González en el mediocampo; Gabriel González y Gustavo Pereira en el ataque.



Un caso especial es el del defensor Pablo Costi quien sufrió un profundo corte en el partido de ida de esta serie final por el Ascenso 2. No se pierde por nada la revancha y está más que confirmado en la formación titular.



En lo operativo, el plantel después del entrenamiento de este jueves, cenará y posteriormente partirá rumbo a la ciudad de Mercedes, a 50 km de Chivilcoy, con la idea de preservar la tranquilidad en la previa. Asimismo, la chance de llevar algunos hinchas se diluyó ya que desde la Secretaría de Independiente de Chivilcoy les confirmaron que por decisión policial solo 30 personas podrán integrar la delegación sanjuanina presente en la cancha del Rojo.



Con este panorama, la dirigencia no tuvo otra más que aceptar ese requerimiento de seguridad por lo que el equipo estará solo con cuerpo técnico y escasos dirigentes. En la ida no se registraron incidentes de ningún tipo por lo que se espera tranquilidad absoluta en Chivilcoy para que sea solamente un partido de fútbol, decisivo, pero solo un partido.



El último antecedente en cancha del Rojo de Chivilcoy es nefasto ya que en la serie final por su región, su partido contra El Linqueño quedó suspendido.

La revancha

Domingo a las 15

Desde el Consejo Federal quedó confirmado que el partido entre Independinte y Peñarol irá a las 15 de este domingo con el arbitraje de Nahuel Maximiliano Viñas. Con Matías Ramos y Federico Drubi como sus asistentes.