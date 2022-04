En Chimbas y muy lejos de las expectativas que se generaron en el comienzo del Oficial 2022 de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Sportivo Peñarol y Atenas Pocito le pondrán cierre a la décima jornada del máximo torneo del fútbol de San Juan con la necesidad imperiosa de los dos de mejorar drásticamente sus presentes. Los Bohemios apenas ganaron 2 partidos en 9 fechas y los pocitanos solamente uno, datos que muestran su realidad.

Esta fecha comenzó el viernes con el triunfo de Desamparados sobre Sarmiento de Zonda por 3-1 en el adelanto nocturno de la jornada, mientras que el sábado el que dio el gran salto para acortar distancias fue San Lorenzo de Ullum que de local venció por 3-1 a Deportivo Carpintería. En Chimbas, Independiente Villa Obrera no pudo con Rivadavia al empatar 1-1, mientras que Atlético Trinidad se quedó con las ganas ante Árbol Verde igualando 2-2. En otro de los partidos del sábado, Marquesado como local no perdonó y venció por 2-1 a Juventud Zondina, mientras que Atlético Alianza, el actual campeón, no pudo como local ante el desmejorado Colón Junior terminando sin goles y sin poder recortar puntos respecto a los de arriba.

El domingo, precisamente, en el duelo estelar de puntero y escolta, todo terminó en empate. Es que Atlético San Martín no pudo con el puntero, Atlético Unión. El 1-1 final sirvió para que el Azul siga como único líder mientras que para el Verdinegro sirvió para seguir sosteniendo el invicto tras diez jornadas quedando a tres puntos de la punta. El que si se acomodó es San Lorenzo de Ullum que quedó a un punto de la cima.

En los otros partidos del domingo, Aberastain venció por 6-5 a Del Bono en un festival de goles y Juventud Unida derrotó por 1-0 a Sportivo 9 de Julio.