No fueron casuales las palabras de Santiago Cafiero, pronunciadas durante el anochecer del domingo. "Creo que los dichos de (Marcelo) Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos. Se está trabajando con el Ministerio de Salud en ello para poder avanzar", aseguró el jefe de Gabinete. Y por estas horas, mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires se debate sobre el endurecimiento de la cuarentena, la AFA dio un paso importante: ya se elaboró un protocolo para que los jugadores puedan regresar a las prácticas.

El documento cuenta con 3 páginas y es el resumen que ya está en poder del sanjuanino Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, presidentes de la casa madre de Viamonte y de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), respectivamente. El original tiene 20 carillas. Fue confeccionado por el Departamento Médico de la AFA, en base al protocolo español, que ya se aplica en La Liga. Y resulta, a fin de cuentas, una luz en el medio de la incertidumbre.

Un tema clave son los tests. A un costo de 1.500 pesos cada uno, teniendo en cuenta la recomendación de someter a 5 pruebas mensuales a cada integrante del plantel, con un grupo mínimo de 60 personas y sumando el pago del personal capacitado para el proceso, cada club necesitará invertir 750 mil pesos cada 30 días. El gasto, indica la AFA, deberá ser asumido por cada institución. Así y todo, desde Viamonte se aportará un subsidio de 200 mil dólares que bajó de Conmebol para utilizar en la detección del Covid-19. Con seguridad, irá para los equipos del Ascenso.

A diferencia de lo que ocurrió en las ligas de Europa, los entrenamientos no serán individuales de entrada. Comenzarán con grupos de 6, distribuidos en turnos o en canchas, dependiendo de la infraestructura de cada club. De acuerdo al trabajo que se hizo con el equipo de médicos, entre ellos Donato Villani, coordinador del área, y Daniel Martínez, a cargo de las Selecciones Argentinas, el protocolo se dividió en tres sectores: comportamiento en los entrenamientos, diagnósticos y seguimientos, y medidas para las instalaciones y los traslados.

Respecto al aspecto de la "Higiene y distanciamiento en los entrenamientos" se hace una serie de recomendaciones, entre ellas las siguientes: respetar la distancia entre personas: al menos 1,5 metro; no más de 6 jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha; evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz; evitar compartir el equipamiento deportivo como, por ejemplo, las botellas de agua.

Evitar darse la mano, chocar los cinco y cualquier otro contacto físico; evitar la salivación, en cualquier lugar y forma; prohibir compartir cualquier tipo de infusión, especialmente el mate.

Sobre "Realizar tests y seguimiento cuando sea necesario" se destaca: El primer test se realizará 72 horas antes de reanudar la actividad futbolística para evitar los falsos negativos (personas asintomáticas portadoras del virus); el segundo test se realizará antes de la primera sesión de entrenamiento y luego semanalmente; después se harán pruebas a los participantes del fútbol, ya sea en casa o en los lugares indicados en los clubes por los médicos; aquellos participantes en el fútbol que den positivo no podrán realizar ninguna actividad y deberán seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país.

Finalmente sobre "Precauciones en los desplazamientos y las instalaciones", incluidas estancias en hoteles y en casa, se pide: desinfectar los medios de transporte utilizados para acudir a partidos o entrenamientos; desinfectar el lugar de alojamiento, los sitios donde se preparen las comidas y los canales de distribución; trabajar con el personal mínimo.

A definir

En el protocolo que ya tiene armado la AFA no se hace referencia específica sobre los adultos mayores de 65 años, que son del grupo de riesgo. Hay entrenadores y colaboradores de los clubes que se encuentran en ese rango, e incluso presidentes de clubes.

Incógnita



Al parecer las fuertes quejas de Marcelo Gallardo hicieron que la AFA pusiera primera o al menos acelerara los procesos buscando la vuelta a las prácticas. Aunque desde la calle Viamonte las palabras del entrenador de River no cayeron nada bien y salieron a cruzarlo diversos dirigentes (Nicolás Russo, presidente de Lanús fue el más ácido), la activación de un protocolo derivará más tarde o temprano en el regreso. Pero la pregunta aún no tiene una respuesta clara. Sí, muchas estimaciones. Agosto es la fecha más probable, aunque no se descarta que los clubes de Primera puedan regresar antes. Los dirigentes están metiendo presión. Tapia dijo que quiere "igualdad" y que los equipos recién comenzarán a trabajar cuando todo el país esté en "fase 4".

Habrá que ver también cuál es la postura de Conmbebol, que afirmó que las copas Libertadores y Sudamericanas se terminará sí o sí, incluso como dijo su presidente Alejandro Domínguez "jugando partidos hasta el 30 de diciembre o en enero". Es por ello que la AFA debe apurar la vuelta así clubes como Boca o River no quedan en desventaja con sus pares de Sudamérica.