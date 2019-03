Con el ánimo por las nubes llegó ayer, pasado el mediodía, la boxeadora mexicana Valeria Pérez, quien pasado mañana retará por la corona gallo de la FIB a la sanjuanina Cecilia Román.

Todas las instalaciones del Club del Box, propiedad del ex campeón argentino supergallo Mario Cabello, estuvieron ayer por la tarde a disposición de la boxeadora mexicana Valeria Pérez, quien el viernes retará a Cecilia Román por la corona de peso gallo de la FIB (Federación Internacional de Boxeo). La pugilista, de dilatada campaña amateur y sólo 17 peleas como profesional, récord de incluye 12 victorias (2 por nocaut) y 5 derrotas, llegó acompañada de su entrenador Alejandro Camacho, quien entre sus pupilas más conocidas tiene a Mariana ‘La Barbie’ Juárez.



Se la vio trabajar suelta realizando tareas de bolsa y guantines, pero demasiado brigada, como si estuviera queriendo quemar algunos gramos para entrar mañana en la categoría. Se la vió muy resuelta y con muchas ganas. ‘Estoy muy contenta de estar en San Juan, me habían hablado mucho del calor así que no me sorprendió.



Aparte en México también las temperaturas son altas’, explicó mientras su técnico le sacaba las vendas, tras la tarea técnica. Explicó que conoce a Román solo por videos. ‘Es más alta que yo y tiene más alcance, pero estamos trabajando para

buscar y encontrar la distancia que más me conviene’.

Sobre los altibajos de su campaña, explicó que le tocó enfrentar a varias ex campeonas mundiales y que no estuvo en su mejor día. ‘Se que Roman tiene más experiencia que yo en peleas largas y que combatió con rivales de mucho oficio, pero yo vengo preparada para no guardarme nada, para dar todo’.

Dijo que no tendrá dramas para dar el peso y que pretende no dejar nada librado a la opinión de los jueces. Justamente sobre como se imaginaba la pelea, afirmó: ‘luego del clásico primer round de estudio, saldré a buscar el título poniendo sobre el ring todo lo que sé. Mi intención es buscar una victoria contundente para no ir a las tarjetas, que por ser visitante posiblemente no me favorezcan. He

venido preparada para dar todo.

Si tengo que boxear, boxearé y si tengo que fajarme, también lo haré. Creo estar preparada para ser campeona del mundo y esta es una chance que no quiero dejar escapar’, contó.



Valeria, cuya última pelea venció a Jaqueline Muccio (el 9 de febrero) adquirió el derecho a ingresar al ranking para obtener esta chance ante la sanjuanina

cuya campaña ha ido en ascenso permanente y que cuenta a esta pelea como un pasaporte a una oportunidad de exponer su título o pelear sin corona en juego en el exterior. Ya está la retadora, mañana arribará la campeona.

Su entrenador la definió: “Peleadora pensante”

Hace poco tiempo que Valeria Pérez está trabajando con Alejandro Camacho.

Su técnico que ayer hizo mucho énfasis en tratar que su boxeadora mantuviera un ritmo constante de pelea, confió que hace poco tiempo está bajo su tutela y que la considera una pugilista bastante completa. ‘Es fuerte y rápida. No es, lo que se dice una poncheadora (aporreadora). Mas bien yo diría que es una peleadora pensante’,

explicó. Con respecto a como llega a la pelea dijo que en inmejorables condiciones.

‘Valeria ha entrenado mucho para lograr esta oportunidad y está muy bien preparada. Sabe que no será sencillo pero confiamos en que con su estilo de ataque intenso y permanente podremos controlar la pelea’, culminó.