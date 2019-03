Duro. Pezzella fue capitán y encaró a todos cuando Marruecos puso pierna fuerte.





La derrota ante Venezuela por 3-1 y la victoria de apenas 1-0 ante Marruecos no dejó las mejores sensaciones en Argentina. Los jugadores son conscientes: hay mucho para mejorar. Pero viendo el vaso medio lleno, confían en poder crecer para realizar una positiva Copa América, el próximo objetivo en el calendario. Así lo reflejó el capitán Germán Pezzella: ‘Las críticas están siempre porque es la Selección Argentina. Cada partido es prestigio. El otro día no jugamos bien pero no perdemos la cabeza e intentamos crecer para llegar a la Copa América de la mejor manera. Somos conscientes dónde estamos parados. No podemos crearnos en la cabeza una película que no es. Tenemos jugadores y potencial para una buena Copa América‘.



Además, el defensor de la Fiorentina se refirió al juego brusco que por momentos se vio en Tánger y a sus intervenciones para frenar acciones fuertes: ‘Más que nada lo hice para defender a los compañeros. Una patada de ésas puede lesionar a alguno. El partido se prestaba para eso por la pelota dividida por el viento‘.