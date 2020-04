En una nota concedida al programa ESPN Rugby, el inglés Clive Woodward explicó por qué está a favor del argentino Agustín Pichot quien mañana disputará la presidencia de la World Rugby al, también inglés, Billy Beaumont.

Quien fuera entrenador del equipo "de la Rosa" entre 1997 y 2003 y que lo llevara a la victoria en tres torneos "Seis Naciones" (2000, 01 y 03) y lo consagrara campeón mundial en 2003, no dudó en afirmar que el dirigente argentino "es el cambio".

"No conozco mucho a Agustín, lo conozco como jugador y de haberlo visto en algún evento pero me enorgulleció que se haya postulado para ir contra ellos", explicó a Diego Albanese (quien lo entrevisto) refiriéndose como "ellos" a los países europeos.

"Pienso como Pichot que este es un momento único para el juego. Billy (que es mi amigo) estuvo en el cargo los últimos cuatro años y nada cambió. Agustín fue vicepresidente y pienso que se siente frustrado por no hacer estos cambios. Y como dije antes, no voy a apoyar a alguien sólo porque sea inglés o porque sea de Inglaterra. Voy a estar del lado, en este caso, de lo que está bien para el juego. Y creo absolutamente que lo mejor para el juego es tener a alguien como Agustín Pichot. Con nuevos pensamientos y nuevas ideas", sentenció Woodward en una extensa respuesta.

"Es una decisión arriesgada porque no es el favorito, es una situación de David y Goliat".

Tanto comparte los pensamientos del argentino que aprovechó y expuso los diez puntos de la propuesta en su columna dominical del Daily Mail, uno de los periódicos más importantes del Reino Unido. "Hay cosas que hoy veo en la World Rugby que digo "esto está mal". El sistema de votación. ¿Cómo 10 países pueden tener tres votos y otro grupo de países uno solo? Está mal. Las islas del Pacífico... Fiji, Samoa, Tonga, proveen el 50 por ciento de los jugadores profesionales de rugby, pero sus selecciones no tienen chances porque no se les permite ingresar a los torneos. Ellos como país no tienen chances porque no pueden participar de ningún torneo. En el Seis Naciones o cualquier otro torneo. Entonces sus jugadores son seleccionados por Inglaterra, Francia, Australia, Nueva Zelanda".

"Con todo lo que está pasando en el mundo, este es el momento de resetear el juego".

Luego comentó que se comunicó con Pichot por Zoom (plataforma informática) "y me convencí que

esta es una gran oportunidad para modificar las estructuras. Creo que es ahora o nunca. Si Pichot no es el elegido, el rugby no va a cambiar nunca y si nada se modifica el juego seguirá estancado y no va a crecer", culminó.

Phelan y Hernández, a muerte con Agustín



Dos ex compañeros de Agustín Pichot. Dos hombres que integraron junto al candidato a presidente de la World Rugby el mítico equipo de Los Pumas que ganó el bronce en el Mundial de Francia 2003, Santiago "Tati" Phelam y Juan Manuel Hernández también expresaron su opinión con respecto a las opciones que tiene el dirigente argentino.

"Es pesado ir en contra de Europa, sobre todo por el poder económico que tienen. Pero Agustín tiene sus argumentos, su equipo de trabajo, su empuje y el mundo del rugby ya lo conoce y muchos lo bancan", escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

Phelam, por su parte dijo: "Agustín fue el que logró que el rugby argentino tenga competencia y con eso se creció mucho. Su manera de ser es ir siempre para adelante hasta llegar a lo máximo, sería muy bueno que presida la World Rugby, no solo para el deporte en la Argentina sino también en muchos países".