Para los fanáticos del automovilismo, desde mañana habrá una intensa actividad para seguir a los representantes sanjuaninos en diferentes categorías nacionales, ya que en total serán ocho pilotos tanto en el TN como en el Top Race y el Rally Argentino. Se trata de los hermanos Facundo y Diego Leánez, de Ariel Persia, Ulises Campillay, Juan Cruz Roca, Gastón Pastén, Sebastián Landa y de Víctor Muratore.

El Turismo Nacional disputará la novena fecha en el autódromo de Toay, en La Pampa. El equipo San Juan al TN tiene a Facundo Leanez en la lucha por el campeonato de la Clase 2, ya que marcha en la quinta posición y busca seguir sumando buenos puntos. A su vez, Diego Leanez se ubica 23ro y quiere avanzar en el certamen. Para ello, los Toyota Etios tuvieron un intenso trabajo de laboratorio para contar con más potencia y los ensayos en el Villicum fueron más que positivos.

El camión con los autos ya partió hacia La Pampa, mientras que los pilotos hoy llegarán a esa provincia para dejar todo listo para mañana. Es que el cronograma de actividades contempla que este viernes habrá entrenamientos y la primera clasificación del fin de semana.

Por otro lado, el Top Race se presentará en Olavarría, con entrenamientos desde mañana. En el V6, la divisional mayor, esta vez no estará presente Fabricio Persia, ya que decidió no viajar ante su eventual nueva paternidad. A su vez, en el Series correrán Ariel Persia y Ulises Campillay, quien irá por su segunda presentación en esta categoría. En el campeonato, Ariel está segundo (tiene 154 puntos), por detrás del puntero Oscar Sánchez (182) y por delante de Lucas Granja (153).

En tanto, en el TR Junior estará Juan Cruz Roca. Este fin de semana, la divisional menor disputará una carrera especial con invitados y habrá binomio sanjuanino, ya que Roca conformará dupla con Ariel Persia.

Por su parte, el Rally Argentino vuelve a la acción en Concarán, San Luis, luego de que la fecha anterior fuese suspendida por los incendios que azotaban a una zona de Córdoba. Gastón Pastén, Sebastián Landa y Víctor Muratore serán los representantes de San Juan, en una competencia que tendrá una importante convocatoria ya que contará con 30 vehículos de tracción integral y 35 de tracción simple. Pastén es el líder de la clase RC MR; mientras que Sebastián Landa se ubica octavo en la RC5 y Víctor Muratore está 11mo.

De acuerdo al cronograma, hoy habrá reconocimiento de caminos, mañana se hará el shakedown y entre sábado y domingo se correrán las dos etapas.

San Juan, sin TN

Pese a la esperanza que había entre los fanáticos de ver acá al Turismo Nacional, una de las mejores categorías por el espectáculo en pista, el parque de autos y el nivel de sus pilotos, entre ellos los Leánez, no será posible. Si bien no es oficiali aún, la última fecha será en Rosario. Según fuentes del TN, esperaron hasta último momento a San Juan, pero aseguraron que no hubo interés.

EL TCR South America llega en octubre y volverá en 2023

El TCR South America, la nueva categoría que tiene la región y que el mes que viene se presentará en San Juan, anunció el calendario 2023 y nuevamente aparece el Circuito San Juan Villicum.

El TCR cuenta con pilotos de diferentes países y tienen autos con un reglamento particular. Su calendario 2022 se cerrará del 8 al 9 de octubre en Albardón, por lo que hará su debut en tierras sanjuaninas.

A su vez, el sitio Campeones informó que si bien aún restan cerrar algunos acuerdos y determinar las fechas de cada competencia, los directivos de TCR South America anunciaron que en 2023 el calendario contará con 12 rondas. Y que de acuerdo al orden de las competencias, el certamen se iniciará en Argentina en donde está previsto correr en Buenos Aires, Termas de Río Hondo y San Juan; a la vez que analizan sumar a San Nicolás y San Luis. Luego, el certamen seguirá en Uruguay y Brasil.