Gonzalo "Pity" Martínez, uno de los héroes de River Plate en la consagración de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid, expresó hoy su intención de "redoblar la apuesta" en su regreso al club "Millonario".



“Vengo a redoblar la apuesta y quedar en la historia del club con nuevos desafíos porque lo qué pasó ya está en el pasado. Me tomo con mucha responsabilidad esta nueva etapa y hay que mirar el futuro de este año y de la Copa (Libertadores) del año que viene”, dijo el "Pity", tras cumplir con la revisión médica de su transferencia.



“Estoy muy feliz con la decisión de volver, se extrañaba todo esto, el cariño de los hinchas y el agradecimiento, tenía muchas ganas de compartir el vestuario de River", comentó el flamante refuerzo del plantel de Martín Demichelis.



Martínez se liga a River en proceso de recuperación de una lesión ligamentaria de rodilla y tras salir libre del club Al Nasrr de Arabia Saudita. "Estoy muy bien, es cuestión de tiempo, de no hacer locuras y de tener paciencia. El doctor dirá cuando puedo volver a jugar, yo estoy haciendo todo para poder hacerlo lo antes posible, pero no hay que apurarse”.



El mediocampista mendocino firmó su contrato el miércoles y mañana se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros. "Sabía que se iba a dar la vuelta en algún momento. Todavía no hablé mucho con Demichelis, sí me reuní con él antes de la firma para mostrarle mis ganas y le dije que para mí River siempre fue primordial", concluyó.

El club publicó un video evocando su paso anterior por el equipo.