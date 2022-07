Platense derrotó esta tarde por 2 a 0 a Central Córdoba en Vicente López, se trepó a la punta de la Liga Profesional y prolongó a 9 encuentros su racha invicta en el certamen.



El local se impuso en este partido por la novena fecha con tantos de Vicente Taborda y de Mauro Bogado, en un desarrollo friccionado y de nivel mediocre, que le significó a los santiagueños su segunda derrota consecutiva.



El partido que debía comenzar a las 16.30 sufrió un retraso de media hora por un accidente en la avenida General Paz, que impedía el acceso del publico “calamar” al estadio. Para los que ya se encontraban en el estadio, el musicalizador rompió la hegemonía urbana que reina en las canchas y difundió temas de bandas rockeras como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, La Vela Puerca y Almafuerte, amenizado con clásicos de los Rolling Stones, The Doors y Ramones, para cerrar y a pedido con cumbias.



De Felippe alineó a su equipo con una tradicional línea de cuatro, Gino y Villalba como volantes de contención, Schor como carrilero por derecha, Sabella por la izquierda, el ex Boca Juniors Taborda como media punta y el ex Arsenal Contreras como punta en el área.



Mientras, Adrián Adrover ubicó a sus dirigidos con dos líneas de cuatro, González Metilli como nueve y Alejandro Martínez como extremo abierto, en lo que significó para el ex futbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Temperley su último partido como entrenador de primera de los santiagueños.



Mañana, por la mañana, será presentado como entrenador Abel Balbo, que tendrá como ayudante de campo a Julio Lamas, prestigioso entrenador de basquetbol. Por esa razón, el ex técnico de la selección argentina estuvo en el estadio viendo a los que serán sus dirigidos.



El inicio mostró a dos equipos que pusieron más énfasis en la recuperación y la obstrucción antes que en la construcción y la gestación. El local buscó desequilibrar por las bandas con Schor y Sabella, mientras que el elenco visitante depositó sus ilusiones ofensivas a lo que pudiera generar el tándem González Metilli-Alejandro Martínez.



Platense llegó con peligro a los 24 minutos, cuando Taborda y Sabella armaron una linda pared sobre la izquierda, y el centro bajo del ex San Lorenzo fue desaprovechado por Gino, que remató muy alto casi desde el punto del penal. A partir de allí Platense se asentó y tomo el control de la situación.



A los 33 minutos, en un tiro de esquina, el local jugó cortó, Sabella metió un centro al primer palo y Taborda no tuvo más que empujarla, gol le dio marco a la sociedad que conformaban, de las más fructíferas del plantel de Vicente López.



La primer llegada de los santiagueños se dio a los 38 minutos cuando Ramírez tomó un mal despeje y quiso colocar la pelota junto aun palo, pero Ledesma lo impidió con un manotazo.



En el segundo tiempo De Felippe mantuvo esquema y jugadores, esperando ampliar la diferencia, mientras que Central Córdoba siguió sin profundidad y González Metilli sufría en soledad.



El local hizo sentir el rigor de la pelota parada a los 12, cuando Taborda aprovechó un rebote y "fusiló" al chileno Toselli, que realizó una gran tapada.



Con el correr de los minutos, Platense se adueñó del control del juego y eso se mantuvo hasta el minuto 31 cuando el ex Talleres Juan Esquivel, hombre de goles vistosos, sorteó varios rivales con un pique rápido y obligó a la intervención de Toselli para evitar el segundo del Calamar.



Inmediatamente, Central Córdoba tuvo una chance cuando el recién ingresado López Muñoz ejecutó un fortísimo remate que Ledesma envió al córner.



Con el ingreso de Mauro Zarate el local tuvo mejor manejo, más claridad en los pases e inclusive, a los 43, el ex Vélez casi convierte el segundo con un remate al segundo palo pero otra vez se lució Toselli al despejar.



Platense terminó justificando la victoria por su mayor vocación ofensiva y por ser el protagonista central de las escasas situaciones de riesgo en un partido de nivel apenas mediocre. Pero además De Felippe acertó con los ingresos de Zarate y Esquivel, quien además hizo expulsar a Deian Verón, cuando ensayó una veloz corrida y el ex Estudiantes le cometió una fuerte infracción.



De ese tiro libre, Toselli sacó chapa de figura cuando desvió de manera fenomenal el tiro libre ejecutado por Zarate, a 30 metros del arco, pero dos minutos después se equivocó cuando Bogado remató de lejos y la pelota le pasó por debajo del cuerpo.







=SINTESIS=



Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Juan Pablo Pignani, Gastón Suso, Ayrton Costa; Federico Gino, Carlos Villalba, Ignacio Schor, Alexis Sabella, Vicente Taborda y Rodrigo Contreras. Omar De Felippe.



Central Córdoba: Cristopher Toselli; José Gómez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni, Jonathan Bay; Iván Ramírez, Deian Veron, Jesús Soraire, Lucas Besozzi; Francisco González Metilli y Alejandro Martínez. DT: Adrián Adrover.







Gol en el primer tiempo: 33m Taborda (P)



Gol en el segundo tiempo: 48m Bogado (P).



Cambios en el segundo tiempo: 18m Horacio Tijanovich por Schor (P) y Juan Esquivel por Sabella (P); 23m Juan Krapof por Besozzi (CCO) y Hernán López Muñoz por Gómez (CCO); 24m Mauro Zarate por Taborda (P); 33m Mauro Bogado por Villalba (P); 34m Sebastián Rodríguez Martínez por Contreras (P); 37m Nahuel Banegas por Bay (CCO); 38m Gonzalo Torres por González Metilli (CCO).







Amonestado en el primer tiempo: 23m Soraire (CCO).



Amonestados en el segundo tiempo: 40m López Muñoz (CCO) ; 41m Bogado (P) ; 44m Costa (P)



Expulsados en el segundo tiempo: 47m Verón (CCO) ; 49m Bogado (P)



Árbitro: Patricio Loustau



Cancha: Platense