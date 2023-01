Platense y Newell's Old Boys de Rosario igualaron esta tarde 2 a 2, en un entretenido partido que marcó el debut de ambos en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División y que concluyó con una justa división de puntos.



El encuentro se jugó en el estadio de Vicente López y marcó además el debut de Martín Palermo, como entrenador de Platense, y de Gabriel Heinze, como DT de Newell's.



Nicolás Morgantini y Franco Baldassarra, uno en cada tiempo, anotaron para el local; mientras que Ramiro Sordo, quien luego malogró un tiro penal, y Francisco González, también uno por etapa, lo hicieron para los rosarinos.



A los 10 minutos, cuando nada pasaba en el partido, tras un saque largo con el pie de Lucas Hoyos, Francisco González escapó por derecha y cedió para Rodrigo Sordo, quien entrando por el centro del área grande y sin marcas, se fue solo al arco vacío y estableció el 1 a 0 para Newell's.



Tras el gol, el conjunto rosarino se acomodó mejor en el campo y se adueñó del control de balón, pero imprevistamente Platense encontró la igualdad, a los 25 minutos.



Nicolás Zalazar envió un centro desde el sector izquierdo y, tras un mal despeje de cabeza del colombiano Willer Ditta, la pelota quedó a merced de Nicolás Morgantini, quien a la entrada del área por derecha remató bajo y cruzado, para sorprender a Lucas Hoyas, quien no pudo reaccionar y el remate se metió entre sus piernas.



La igualdad acomodó a Platense, que emparejó las acciones y se llegó al final de la etapa con un justo empate.



La parte final no varió demasiado en el juego, pero imprevistamente Newell's se encontró con una inmejorable situación para ponerse en ventaja, cuando a los 13 minutos tras una una mano en el área de Juan Pablo Pignani tuvo un tiro penal a favor, pero el remate lo tomó Ramiro Sordo y lo contuvo Ignacio Arce.



Por el contrario, a los 17 minutos, Platense aprovechó un grave error de Lucas Hoyos, quien calculó mal y dejó servida la pelota, para que Franco Baldassarra la empujara a la red debajo de los tres palos.



Pero dos minutos después, en otro descuido de Platense, Francisco González, entrando por derecha en diagonal, con un remate cruzado superó la débil resistencia de Ignacio Arce y señaló el 2 a 2 final.



El resto mostró conformismo de parte de ambos equipos y el final con un justo empate en Vicente López.



En la próxima fecha, Platense visitará el domingo venidero a Independiente, a las 17; al tiempo que Newlle's recibirá en Rosario a Vélez Sarsfield el viernes próximo, a partir de las 20.