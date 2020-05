Luego de que el Gobierno nacional manifestara la posibilidad de que regresen las prácticas deportivas a partir del próximo 25 de mayo, pero sin fijar una fecha concreta sobre el inicio de las diferentes competencias, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol aseguró que la realidad en la provincia es distinta y no garantizó la vuelta a los entrenamientos en el ámbito que nuclea.

"Capital Federal y Buenos Aires son un mundo aparte y en San Juan todo es distinto. Por empezar el tema económico, porque no creo que los clubes estén a la altura para poder pagarles tres o cuatro meses a los cancheros, utileros, cuerpo técnico y jugadores en un momento en el que no están recaudando dinero y sin saber cuándo comienzan los torneos, ya que no tienen ingresos por entradas ni demasiados sponsors porque los empresarios están cuidando lo poco que les quedó en medio de la pandemia", dijo Alberto Platero, presidente de la casa madre del fútbol sanjuanino.

En la provincia actualmente hay 20 mil jugadores de fútbol entre todas las categorías y 4.000 son de Primera, entre la A y la B. Todos, más los árbitros, atraviesan un duro presente.

En el mismo sentido, el dirigente manifestó que "la culpa de esta situación no es de los clubes ni de nadie, sólo de la pandemia. Pero en ese contexto nosotros no podemos ser pioneros de algo que después nos va a crucificar, porque los clubes hoy por hoy solamente pueden llegar a afrontar gastos inmediatos, como es el pago de servicios".

Platero afirmó que en la Liga van a esperar que la Asociación del Fútbol Argentino, a través del Consejo Federal, emita algún comunicado para saber qué va a pasar con el regreso a la actividad, sin embargo también aseguró que "no vamos a obligar a nadie porque tenemos que hablar con los clubes para analizar hasta el tema si habrá descensos o no".

Por último, el expresidente de Trinidad contó que "la Liga Sanjuanina de Fútbol ya cuenta con todos los protocolos en caso de que las competencias comiencen en septiembre, entre comillas, porque también puede pasar que se nos escape la pandemia y, por más, que juguemos sin público, hay personas en un campo de juego que también pueden contagiarse".