El capitán de River Plate, Leonardo Ponzio, emblema de la era de Marcelo Gallardo, fue declarado personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires y dijo que no quiere irse de River Plate, club al que calificó como su "segunda casa".



“Ojalá nunca me vaya de esta segunda casa y pueda seguir aportando desde donde me toque. Son momentos difíciles, nadie nos prepara para dejar el fútbol, pero llegamos hasta acá y queda agradecer a todos porque hay mucha gente atrás”, contó entre lágrimas Ponzio.



“Son semanas difíciles, pero después de muchos años recibir este reconocimiento es una alegría y agradezco el cariño porque encontré una segunda casa en River”, añadió con voz entrecortada.



“Sentía que podía ser alguien en esta institución, lo soñé y se dio, me fui y volví, nunca hay que irse de acá y sentí que podía tener una carrera acá y se dio, acá hay mucha gente atrás y con casi 40 años”, explicó en charla con la prensa tras el acto.



“No nos preparamos para el final -agregó-, la vida es así, le di todo a esta profesión, era lo que quería ser y el fútbol me dio más de lo que esperaba, son situaciones difíciles, cuesta referirse a un retiro, no le puedo pedir más nada”.



Sobre su decisión de dejar de jugar, dijo que lo venía madurando: “La realidad es que estamos disfrutando de lo último que nos queda, y lo vengo pensando y analizando mucho, acumulando cosas que son difíciles de soltar”.



Finalmente, consultado sobre la continuidad de Gallardo, respondió: “Va a decidir él lo que haga y siempre va a ser parte de esto, tiene mucho por delante acá y donde sea, ojalá se quede muchos años más, pero el legado y la línea está marcada”.



En el acto llevado a cabo en el club participaron los directivos del club, autoridades de la legislatura y la familia entera de Ponzio, desde sus padres y sus hijas hasta algunos amigos personales del referente del equipo "millonario".



Por su parte, el presidente de la institución, Rodolfo D'Onofrio, dijo: “Ponzio se ganó el amor de todo River y de los demás clubes por el respeto que le tienen, y es el capitán, es la imagen del club y es lo mejor que nos puede pasar a todos”.



“Gracias Leo por tantas alegrías, por todo lo que nos diste, gracias a todos los legisladores que aprobaron este reconocimiento, por eso gracias por no ser sólo un gran jugador sino una excelente persona”, cerró D'Onofrio.



Ponzio debutó en Newell's Old Boys en 2000 y, además de River, también jugó en Zaragoza, de España.