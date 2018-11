Obras. En varios sectores del autódromo trabajan realizando diferentes obras, como la ampliación de pavimento en la zona de paddock.

Si bien no son obras tan grandes como cuando trabajaron a contra reloj por el Superbike, la inminente llegada del Turismo Carretera exige nuevos desafíos. Y entre los que sobresalen está la explanada del llamado campo recta larga, el único sector en el que podrá hacerse asado y los espectadores podrán acampar. Ese será el punto neurálgico de los fierreros y por eso anunciaron que habilitarán un estacionamiento para nada menos que 9.000 vehículos. Además, también sobresalen las modificaciones para la largada, ya que será en la recta larga pues la de paddock no es lo suficientemente extensa para el TC.



El Turismo Carretera volverá a correr en un autódromo sanjuanino después de 50 años y la expectativa crece a medida que se acerca el fin de semana del 16 al 18 de noviembre. Y la pasión que despierta la categoría se traduce en rituales fierreros como el acampe y los asados, algo que no permitió el Superbike. "Esperamos más de 50.000 personas mayoritariamente en zona de acampe de recta larga y por eso trabajamos para habilitar un espacio que permita estacionar unos 9.000 vehículos. Será complejo el ordenamiento, pero a la vez fundamental para que no haya problemas. Allí también estamos instalando torres de iluminación, parrilleros y servicios varios como luz y agua", expresó Carlos Finnemore, responsable de Infraestructura de la Secretaría de Deportes.



En tanto y para mayor disfrute de ese sector de fanáticos que congregará el Circuito San Juan Villicum, es que están instalando el sistema de semaforización en la recta larga ya que la largada no será frente a boxes. Sucede que como el TC y el TC Pista largan en movimiento y esperan más de 30 autos en cada una, la recta de un kilómetro de largo es la que da la extensión ideal, además de que su curva posterior tipo horquilla se adapta mejor al primer frenaje de todos los autos que la que sigue a la recta de paddock, que es muy cerrada.



Por eso es que también modificaron los pianitos de la que ahora será la curva 1. "Para el TC colocamos unos pianos extraíbles además de que la configuración de la curva será diferente, ya que el Superbike usó una especie de suave curva y contracurva", explicó Finnemore.



En tanto, la zona de paddok que para el Superbike mostró un patio de comidas y bebidas, coquetos escenarios de animación y podio, oficinas de los equipos y carpas varias ahora mostrará otro panorama. Y es que el 85% de ese predio estará ocupado por los camiones de los equipos, tanto del Turismo Carretera como del TC Pista, además de los de la estructura de organización. En tanto, también estarán listos todos los ascensores de acceso a la tribuna de paddock.

Los primeros. Ya hay algunos tráilers de la categoría, que fueron los primeros en llegar e instalarse.

Servicios. En la zona de acampe, además del estacionamiento dotarán al lugar de parrilleros, agua y luz.

A paddock

160 Camiones de la categoría llegarán al autódromo. Estacionarán en la zona de paddock, la que está detrás de los boxes.

Expectativa

Comenzó ayer la venta de entradas por boletería y la expectativa por el regreso del TC se tradujo en filas de personas que a lo largo de la jornada se adelantaron para asegurarse un lugar. Los abonos más baratos cuestan $300 (sin estacionamiento) y la venta continuará en el estadio de 10 a 14 y de 17 a 20. También pueden adquirirse por www.autoentrada.com.