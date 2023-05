Finalmente, cuando se juegue los partidos del Mundial Sub-20 en el Estadio Bicentenario de San Juan, sí se podrá ingresar con banderas y remeras con alusivas a las Islas Malvinas. La medida fue tomada excepcionalmente por AFA tras un pedido del titular de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el gobernador Sergio Uñac.

“Nosotros tuvimos un hecho el último partido que movilizó a ‘Chiqui’ Tapia y al Gobernador a hablar con las autoridades de FIFA. Ellos, por seguridad, tienen un formato neutro en el mundo donde no están permitidas inscripciones políticas en banderas ni remeras y en el último partido, un guardia de seguridad internacional no quería dejar ingresar al Bicentenario a un excombatiente sanjuanino -en referencia a Héctor Naveda- porque llevaba su remera sobre Malvinas. Finalmente intercedimos en el momento y pudo entrar. Pero no queríamos que esto repitiera”, comentó el secretario de Deportes de la provincia, Jorge Chica.

Y agregó que, “ahora sí se va a poder ingresar al Bicentenario con remeras y banderas sobre las Islas, siempre y cuando sean de un tamaño menor a 2 metros por 1 metro, que es lo estipulado por FIFA”.

En cuanto a las negociaciones, Chica indicó que, “FIFA es muy rigurosa en cuanto a mantenerse neutral. Pero se les explicó lo que significa para los excombatientes en particular y para los argentinos en general, la causa Malvinas. Nosotros, agradecemos la gestión que se ha y a la FIFA por entender la situación y hacer esta excepción”.

En cuanto a, si esta medida se implementará también en el resto de los estadios argentinos en los que se desarrolla el certamen, Chica afirmó que, “no quiero involucrarme en otras sedes porque no tenemos información. No sé qué pasa en cada provincia. Pero celebramos que para nosotros sea un tema solucionado y que podamos disfrutar de estar fiesta. Lo que sucedió fue sólo una cuestión de comunicación”.

Cabe recordar que, en los últimos días hubo polémica en el país la situación ocurrida en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Allí, para el desarrollo de los encuentros, fueron tapados el símbolo de las islas -en conjunto con la bandera- que están ubicados en ambos costados de la pantalla de una de las tribunas populares. En su lugar, se colocaron carteles FIFA que aluden a la competencia.