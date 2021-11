El crack rosarino Lionel Messi catalogó como "diferente" su séptimo Balón de Oro porque esta vez pudo ganar un título con el seleccionado argentino cuando se consagró en la Copa América de Brasil, en junio pasado.

"Este Balón de Oro es diferente por lo que conseguí con la Selección. En los anteriores me quedaba la espinita que con la Selección no lograba títulos", manifestó Messi para TNT Sports.

"Es un grupo que se viene haciendo desde antes, no sólo desde la pandemia. Desde que está (Lionel) Scaloni con su cuerpo técnico. Desde 2019 fuimos creciendo y nos hicimos fuertes adentro y afuera de la cancha. Estamos en un buen momento", señaló el mejor jugador del mundo desde París.

La Pulga, en la puja con el polaco Robert Lewandowski, quien finalizó segundo en la lista de 30 confeccionada por France Football, se proclamó el mejor jugador del mundo una vez más en el Teatro del Châtelet de París y recibió el premio en manos de su amigo, el uruguayo Luis Suárez.

El capitán del seleccionado argentino es el máximo ganador del Balón de Oro con siete trofeos: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Supera por dos al portugués Cristiano Ronaldo, quien finalizó quinto.

"Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran los últimos, que no sabía qué iba a pasar, después me preguntaron cuándo me iba a retirar y me toca estar en París, muy feliz, muy ilusionado para seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque amo hacer esto", dijo Messi con premio en mano.

El 2021 del zurdo comenzó en Barcelona e incluyó la obtención de la Copa del Rey, el 17 de abril, a pesar de los problemas futbolísticos e institucionales.

La goleada 4-0 ante Athletic Bilbao significó el último trofeo del crack rosarino en el club donde hizo historia. El rosarino obtuvo el premio "Pichichi" en La Liga como máximo goleador al cabo de 30 anotaciones. De esta manera, logró su octavo galardón, los últimos cinco de manera consecutiva.

En el receso europeo, Messi se abocó al seleccionado argentino mediante la doble fecha de Eliminatoria sudamericana y el 14 de junio dio inicio a la Copa América de Brasil, donde terminó con la sequía de la Argentina (no la ganaba desde 1993) y significó el primer gran título de Messi con el seleccionado de su país.

A su vez, Lionel celebró que la Argentina haya logrado el pasaje a Qatar 2022 con anterioridad, a cuatro fechas de la finalización: "Sé lo difícil que son las Eliminatorias y pudimos hacer una diferencia que mantuvimos. El equipo se siente seguro. El haber sido campeón (de la Copa América) hizo que el equipo se suelte más y crezca a nivel de juego".

Look de los Messi

Messi arribó poco después de las 16 horas al Theatre du Châtelet, donde se llevó a cabo la ceremonia por la entrega del Balón de Oro. El look fue sorpresivo: un saco con brillos, con moñito. Sus hijos, Thiago, Ciro y Mateo estaban iguales. Antonella: un vestido marrón con brillos. Ya en la entrega de 2019, Leo fue con uno de sus hijos que también tenía la misma vestimenta. La picardía de los herederos de la Pulga fue un punto en común de los memes en las redes sociales.

Furioso. Cristiano Ronaldo decidió no asistir a la gala de premiación y realizó un fuerte comunicado en sus redes sociales contra Pascal Ferré, redactor jefe de France Football, quien afirmó hace unos días que CR7 le había confesado que su único objetivo ahora era tener más Balones de Oro que Messi. "Usó mi nombre para promocionar esta premiación. Mintió nuevamente de una manera descarada", afirmó el portugués, quien a sus 36 años, ya suma cinco Balones de Oro.

El recuerdo al Diez por parte de Lio

En la gala del Balón de Oro hubo un momento para recordar a Diego Armando Maradona, a un año de su muerte. Y el homenaje estuvo acompañado por la palabra de Lionel Messi. "Cuando me enteré del fallecimiento de él, estaba en mi casa. Antes de que empiecen a salir las noticias, mi papá me escribió y me preguntó: "¿Viste lo de Diego?". Yo no sabía de qué me estaba hablando. "No, ¿qué paso?", le pregunto. Y me cuenta que había fallecido... Sabía que no estaba bien, pero no que estaba al punto del falleciendo. Fue una noticia terrible", dijo Leo en un video.



"Conocí al Diego cuando fui al programa de él, "La noche del 10", que él hacía en su momento. Vino y me saludó un poco antes de que arranque el programa, estuvimos un ratito y fue un momento espectacular", contó con imágenes de Maradona pasando en la pantalla.



Sin dudas, un momento más que especial recordando al Pelusa.