El sanjuanino Nicolás Tivani (Corretec- Selle Italia), quien no culminó ayer la totalidad del recorrido de la 106 edición del Giro dell'Emilia (1.1) clásica del calendario rutero italiano e internacional, que ganó el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), contó hoy en sus redes sociales que se perderá el resto de la temporada al igual que los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en Chile.

"Con esta ilusión comencé la temporada este año, no entendía el porque no podía rendir cuando estaba haciendo todo al 100%

Con mi entrenador @javiersolalo decidimos hacer análisis para ver si había algo raro y dio que hace poco Tuve Mononucleosis (el cual todo el tiempo me sentía fatigado y no podía rendir arriba de la bici ) con el equipo decidimos dar por finalizada mi temporada", escribió el pedalero en sus redes sociales.

"Me hubiera encantado terminar la temporada de una manera linda, hice todo lo posible para eso ( Pero toco así ) A pensar en una buena recuperación y que todo mejorara", agregó.