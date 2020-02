Entrenamiento. El plantel millonario se movió ayer pensando en el partido ante Unión, el domingo. A la práctica la condujo Matías Biscay, quien seguramente estará al frente del equipo en Santa Fe.





El plantel de River Plate se entrenó ayer por la mañana en el predio que posee en Ezeiza con miras al partido del domingo ante Unión de Santa Fe, por la fecha 19 de la Superliga, sin la presencia del entrenador Marcelo Gallardo, que será operado mañana por un cuadro de cálculos renales.



El "Muñeco" Gallardo fue el gran ausente en la práctica que el plantel "millonario" lleva adelante en Ezeiza: ayer por la tarde, y acompañado por el médico del club Federico Brandt, debió ser trasladado a la Clínica Los Arcos del barrio porteño de Palermo por problemas renales.



Luego de los primeros estudios se decidió que quedara internado y en observación durante toda la noche, y tras el resultado de los estudios a los que fue sometido se dispuso una intervención quirúrgica, hoy a las 7 en la misma Los Arcos, para extraerle los cálculos renales.



El entrenador deberá permanecer luego en reposo durante 48 horas, por lo que lo más probable es que no viaje a Santa Fe para el partido ante Unión.



La actividad de ayer en Ezeiza fue conducida por el ayudante de campo Matías Biscay, quien el domingo estaría a cargo del equipo y en Ezeiza diagramó los trabajos que deberán definir al reemplazante del chileno Paulo Díaz, expulsado el domingo pasado ante Central Córdoba de Santiago del Estero.



Además, y justamente en función de la tarjeta roja a Díaz, el cuerpo técnico debe determinar si mantiene el sistema táctico de 3-3-2-2 que se viene usando en los últimos partidos o vuelve a la línea de cuatro defensores.



Desde el cuerpo técnico no ven con total seguridad la chance de ubicar a Javier Pinola en una línea de tres (fue suplente ante los santiagueños), aunque la idea es trabajar en la semana para poder hacerlo y que no se resienta el resto del sistema de juego que le viene dando resultados al equipo. De ser así, el equipo posible para jugar con Unión será con Armani; Martínez Quarta, Rojas y Pinola; Montiel, Enzo Pérez y Casco; Nacho Fernández y De La Cruz; Santos Borré y Matías Suárez.

Al quirófano. Hoy, bien temprano por la mañana, el "Muñeco" Gallardo será operado de los cálculos renales.

Triunfo de dos "ex"

Bayer Leverkusen está entre los ocho mejores de la Copa de Alemania. Ayer le ganó, con suspenso por 2-1, al Stuttgart de "Nico" González en el debut oficial de Exequiel Palacios. Uno de los tantos lo marcó Lucas Alario, otro ex River en un estreno aceptable del volante tucumano.



En otro orden, en España, por la Copa del Rey, el Deportivo Mirandés, de la segunda división de ese país, dio la nota eliminando al Villarreal, tras ganarle 4-2.