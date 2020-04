Lucas Pratto fue la compra más cara en la historia de River, que lo pagó en una suma cercana a los 13 millones de dólares. Sin embargo, el Oso cumplió con creces, con grandes rendimientos, pero sobre todo con goles importantes, como los dos que le convirtió a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018, uno en La Bombonera y el otro en el Santiago Bernabéu. De todas maneras, desde la final de la Recopa Sudamericana en mayo de 2019 que fue perdiendo algo de brillo entre lesiones y una caída en su nivel, y es por eso que Gustavo Goñi, representante del delantero, habló de la posibilidad de que salga en el próximo mercado de pases.

"Se va a caer por su propio peso que va a tener que salir. Porque es un jugador con un contrato alto y si va a seguir teniendo los pocos minutos que tuvo en este último año, es una ecuación que no le sirve tampoco a River. Supongo que el club lo entenderá e intentará generar alguna situación", declaró en una entrevista con Radio La Red. "En el semestre anterior entendió que no estaba en plenitud, pero en el actual no tuvo demasiadas oportunidades", agregó luego.

Sin embargo, las consecuencias económicas que seguramente dejará el parate por la pandemia de coronavirus harán que el mercado se vuelva complicado. "Lucas analizará las posibilidades dependiendo de lo que salga y siempre que le convenga a River", concluyó.