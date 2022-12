"Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida", dice un fragmento de la canción "Simples cosas". Y en eso se basó Martín Preziosa para retornar al club que lo vio nacer y crecer. El defensor central retornó a Sportivo Desamparados después de 9 años con la ilusión de pelear a lo grande y hasta el momento lo logró: fue clave para la clasificación del Víbora a la final del Torneo de Verano.

"Es un momento muy lindo el que estamos viviendo. Se da justo en mi regreso al club que amo y a unas pocas semanas de haber perdido a mi papá, es todo muy especial", resume el central de 34 años. Martín volvió a Puyuta después de 9 años. Había disputado el, en ese entonces, Argentino "B" tras los dos descensos de Desamparados y que dirigía Víctor Hugo Cabello. Por esas cosas del destino se alejó de Desamparados, formó una familia, comenzó a trabajar en una agencia de Seguridad Privada y el fútbol quedó en un segundo plano.

"Uno siempre sueña con jugar una final con el club que amas, yo eso lo voy hacer. ¿Si salimos campeones? Mucho mejor"

Si bien siguió jugando en otros clubes y con otras camisetas, su corazón siempre estuvo en Desamparados y este año cuando Emanuel Guirado lo buscó para que regresara, el defensor no dudó en decirle que sí: "Mi hijo juega en la Escuelita del club y me pedía que volviera porque él era bebé cuando yo jugué por última vez en Sportivo, no le podía decir que no a Ema tampoco. Era volver al club que me formó como persona y como futbolista. Era volver al club que amo", expresa Preziosa y agrega: "Sabía que me tocaba venir y no había ningún jugador de mi camada pero yo estaba feliz porque quería venir acá, a mi casa. Este club me entregó todo, experiencia, valores y amigos".

Fotos: Emiliano Schlamelcher

Volver a Puyuta lo encontró con otra madurez, con un equipo totalmente nuevo donde le tocó ser en un comienzo la voz de la experiencia en un equipo joven, con jugadores categoría 2002-2003 la mayoría: "Hasta que llegó Lucas y Santi Ceballos, eran jugadores muy jóvenes. Hay que reconocer que todos los chicos han hecho un esfuerzo enorme y si bien Ema nos trajo a los más grandes para sumar nuestro granito de arena, quedó demostrado que hay futuro con estos chicos. En los dos torneos fuimos protagonistas", expresa.

Desamparados ganó la serie semifinal ante Unión, uno de los candidatos por la jerarquía de su plantel, entró en el análisis de Preziosa. "La clave fue ganar en nuestra cancha, sabíamos que teníamos que aprovechar la localía y lo hicimos. Después era ir a dejar la vida a Villa Krause. Les dijimos a los chicos que no había mañana era ahora. Había que mantener lo que habíamos hecho de local, eran 95 minutos o 100 para dejar todo y lo hicimos así. La virtud más notoria es la actitud que caracteriza a este Sportivo. Cuando armas un buen grupo, lo demás en lo futbolístico se va mejorando", manifestó el central que se levanta cada mañana para trabajar como seguridad en el Hospital Marcial Quiroga y que sueña con dar la vuelta con el club que ama dentro de unos días.

El defensor junto a su esposa Gabriela y sus hijos Valentino, Josefina y Lorenzo.

SU "ÁNGEL"

Martín Preziosa sufrió el 21 del mes pasado la pérdida de su papá Osvaldo. Fue él quien lo llevó a Martín a la escuelita de fútbol de Sportivo cuando apenas era un niño. El defensor central sufrió el fallecimiento de su papá unos días antes del partido de vuelta de Cuartos de final ante Trinidad. "Es duro pero siento que ahora él nos está acompañando. Mi viejo junto a mi mamá también, fueron los impulsores para que yo sea jugador. Obvio que me gustaría homenajearlo dando la vuelta", expresó Martín.

El festejo en el gol ante Unión tuvo como destinatario a su papá Osvaldo

En la semifinal de ida le tocó hacer un gol en el triunfo 2 a 0 ante Unión y lógicamente la dedicatoria fue señalando al cielo. En la revancha, el defensor central junto a su compañero de zaga Agustín Callejas y también Lucas Ceballos, fueron clave tapando la decena de remates de Unión que, en la desesperación de hacer un gol más para estirar la definición en los penales, llenó de centros el área víbora. Así, a pura actitud, Desamparados logró la clasificación a la final del Torneo de Verano que será ante San Lorenzo de Ullum, el defensor se ilusionó con que su regreso después de tantos años, sea como él la sueña. El tiempo y lo que pase en 90 minutos, lo dirá...