El viento fue molesto pero no condicionante. El público presente, bastante por cierto, se terminó deleitando no sólo con el resultado final sino también con la actuación del equipo local. Lo cierto es que el San Juan Rugby Club le ganó a Los Cardos Rugby Club de Tandil por 49 a 17 y empezó con el pie derecho su participación en el Torneo del Interior C de la UAR.



San Juan RC anotó a través de dos tries de Luis Enrique, dos de Agustín Bustos, y uno de Pablo Cortez, más tres penales de Carlos Castro. El local siempre impuso su plan de juego y manejó el partido.