El lunes por la noche, como es habitual, quedó programado el capítulo 13 del Torneo de Verano sanjuanino, con encuentros que se jugará entre viernes, sábado, domingo y lunes. Sin embargo, peligra la acción por un reclamo arbitral.

Desde la Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos (CASU) emitieron un comunicado dirigido al presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Juan Valiente, en el que piden que se les abonen los pagos correspondientes a las fechas 8, 9, 10, 11 y 12 de Primera A, como así también de seis fechas de la Zona Ascenso de la B local y de tres jornadas de la Zona Reválida.

"En caso de no tener una pronta respuesta ante el pedido, nos veremos en la obligación de no prestar el servicio en las próximas fechas", expresaron.

Por otro lado, suspendieron Desamparados-9 de Julio por la lluvia y hasta el momento se jugará Juventud Zondina-Peñarol, ambos partidos por la fecha 12.

La programación completa de la fecha 13 (en caso de que se juegue)

Viernes 30 de Septiembre

Trinidad vs. Rivadavia | 4ta: 19.30 1ra: 22

Sábado 1 de Octubre

Juventud Unida vs. Árbol Verde

Marquesado vs. San Martín

San Lorenzo vs. Atenas de Pocito

Colón Junior vs. Carpintería

Domingo 2 de Octubre

Villa Obrera vs. Sarmiento

Alianza vs. Del Bono

Lunes 3 de Octubre

Sportivo Desamparados vs. Union

Peñarol vs. 9 de Julio

Aberastain vs. Juventud Zondina | Cancha: Juventud Unida - Sin público-