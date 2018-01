Sus afectos. Alberto Ontiveros ya pasó la parte más dura del Dakar y ayer cumplió el primer objetivo de llegar a San Juan. Fue recibido en el Vivac por sus afectos: su esposa Pamela, sus hijos Santiago y Clarita, sus padres, primos y amigos más cercanos, ellos son el motorcito que impulsa al sanjuanino para llegar a la meta.

Una vez más, Alberto "Puchi" Ontiveros cumplió su misión. El único piloto sanjuanino en el Dakar se puso como primer objetivo llegar a San Juan y ayer lo logró. Si bien no hubo etapa para motos y cuatriciclos lo que le dejó gusto amargo, en el tramo de enlace hacia el Autódromo, el "Puchi" tuvo que frenar varias veces su moto por pedido de la gente y para él ese fue el premio mayor.



"Estoy muy feliz de estar en mi tierra y ser recibido por la gente y por mis hijos. Era el primer objetivo pero no me quedo con eso y voy por más. Pude avanzar en el clasificador, por eso lamento mucho no haber podido correr", contó el único representante sanjuanino en la competencia de rally más peligrosa del mundo. "Si se corría esta etapa quienes conocemos los terrenos podíamos sacar diferencias y seguir escalando, además el calor podía ser otra ventaja", se lamentó el "Puchi" por la decisión que tomó ayer la organización de suspender el parcial.



Igual, el público sanjuanino que copó las avenidas Libertador e Ignacio de la Roza lo reconoció, lo que obligó al piloto a frenar varias veces para sacarse fotos con quien se lo pidiera: "Es lo que más lamento de no haber corrido la etapa, no haberme mostrado ante la gente. Soy muy agradecido por quienes me expresan su cariño, es lindo sentirse querido", detalló.

Puchi Ontiveros, ahora en una "Honda" y con su equipo MEC, se encuentran en excelentes condiciones y eso lo entusiasma en seguir avanzando lugares en lo poco que resta.



A bordo de su Honda #71, Ontiveros se encuentra a poco de completar su quinto Dakar, y eso para él representa muchísimo: "Lo más duro fue el inicio en Perú: era un terreno desconocido para mí y las dunas eran muy difíciles de transitar, hice un trabajo físico importante que después me costó recuperarme, por suerte estaba muy bien preparado físicamente y me pude reponer rápido", comentó el piloto y agradeció al profesionalismo que le impuso la Secretaría de Deportes con el equipo de trabajo de Alto Rendimiento con quienes trabajó desde febrero pasado. Los cuatro Dakar que completó antes lo ayudaron al "Puchi" para sumar experiencia y eso él mismo lo valoró: "Uno va aprendiendo de los errores para no volver a cometerlos y así las cosas salen mejor", expresó.



Falta muy poco para el final y para el sanjuanino el mínimo error puede dejarlo fuera de la competencia, por eso el Puchi sabe que debe hacer todo a la perfección: "Estoy ilusionado y entusiasmado en seguir trabajando de la misma manera, falta muy poco. El objetivo es seguir avanzando lugares, Dios quiera que se me dé", cerró.