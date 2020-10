La Copa de la Liga Profesional, el inédito y flamante formato de torneo de la Primera División del fútbol argentino, arrancará hoy luego de más de siete meses de receso por la pandemia de coronavirus con un título en juego, un pasaje a la Copa Libertadores 2021 y otro a la Sudamericana 2022; y sin descensos.

Tras la decisión de dar por finalizada la temporada 2019/20 y por consiguiente la Copa de la Superliga a fines de abril por el impacto del Covid-19, la nueva Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la AFA organizó esta nueva competencia que comenzará con dos partidos adelantados de la primera fecha y terminará el próximo 24 de enero.

Los 24 equipos de la Primera División se dividieron en seis zonas (identificadas del 1 al 6) y en la primera instancia llamada fase "Clasificación" se enfrentarán todos contra todos tanto en condición de local como de visitante (ver infografia) para luego dirimir el título que otorga la clasificación a la Copa Libertadores que se iniciará en abril del año próximo. En tanto que el perdedor de la final tendrá chances de conseguir un pasaje para la Copa Sudamericana del 2022.

El torneo no se detendrá por la fecha FIFA y también habrá actividad en las vísperas de navidad y año nuevo, fechas tan atípicas como el torneo que comenzará a disputarse.

Gimnasia y Esgrima La Plata, conducido por Diego Armando Maradona, recibirá a Patronato de Paraná. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Juan Carmelo Zerillo y contará con el arbitraje de Diego Abal y la transmisión estará a cargo de la señal de cable TNT Sports.

El "Lobo" platense no tendrá a Maradona en el banco de los suplentes debido a que se encuentra cumpliendo el aislamiento preventivo por haber mantenido contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus, aunque no presenta síntomas. Su lugar será ocupado por Sebastián "Gallego" Méndez. En el otro partido que adelanta la jornada de apertura, Talleres de Córdoba, que renovó más de la mitad de su plantel, recibirá en el estadio Mario Kempes a Newell"s Old Boys de Rosario, en el inicio de la zona 4 de la Copa de Liga Profesional. El encuentro se jugará desde las 21.10, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y lo televisará TNT Sports.

Los rosarinos, por su parte, dirigidos por Frank Darío Kudelka, quieren ser protagonistas en este torneo corto con la recuperación de una de sus máximas estrellas, el goleador Ignacio Scocco que retornó de River.

La palabra oficial

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, consideró que "en esta nueva normalidad en Argentina, el fútbol no puede faltar". "La verdad que es algo que estábamos todos esperando. Nos vamos a tener que acostumbrar a los protocolos y cuidados, por lo menos hasta que salga la vacuna. En esta nueva normalidad del país el fútbol es muy importante", sostuvo.

River y Boca: Gallardo sí, Andrada no

Al mediodía de ayer, tras conocerse que el PCR realizado al técnico Marcelo Gallardo arrojó resultado negativo, volvió la calma a River. El entrenador estuvo tres días aislado y cruzando los dedos para zafar de la situación en la que se vio involucrado producto de su contacto estrecho con una persona que había dado positivo de coronavirus

El técnico se reintegró ayer por la tarde a los entrenamientos del plantel en el predio "River Camp" y estará al frente de su equipo en el partido del domingo ante Banfield, en el inicio del nuevo torneo de la Asociación del Fútbol Argentino.

La serenidad "millonaria" recuperada con esta novedad, contrasta con la preocupación "xeneize" al confirmarse que en el entrenamiento matutino de ayer, su arquero titular Esteban Andrada sufrió una lesión muscular, que lo dejará afuera al menos los dos próximos partidos que juegue el equipo que dirige Miguel Ángel Russo.

El departamento médico boquense señaló en un parte oficial que el arquero del seleccionado argentino de fútbol sufrió una "distensión del músculo sóleo izquierdo".

El puesto del guardameta mendocino lo ocupará, mañana ante Lanús, Agustín Rossi que en la pasada temporada estuvo a préstamo en el "Granate".