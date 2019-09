Un desafío. Juan Valiente y Norberto Molina, presidente y vice, respectivamente, son quienes comandan las riendas del club. El objetivo es profesionalizar la institución anunciando la creación de un predio propio para las Inferiores y otras disciplinas.

De todos quienes asumieron la difícil misión de ser presidente de Sportivo Desamparados, le tocó a él estar al frente justo en el año del centenario. Juan Valiente asumió el desafío y dijo que sueña con que los 100 años lleguen junto al profesionalismo, en todos los aspectos. Avisó sobre la concreción de una obra que será fundamental para el crecimiento institucional si de infraestructura se trata y sentar las bases del futuro: el club tendrá un predio propio para las Inferiores.



'Cumplir 100 años no es cosa de todos los días. Implica una enorme responsabilidad porque al cumplir el centenario tenemos que si o si empezar a trabajar profesionalmente, desde la dirigencia, hasta en la parte deportiva y sobre todo en las Inferiores. Esto es un proyecto a 10 años y vamos a seguir trabajando para conseguir ese profesionalismo', aseguró el empresario. "Nos faltan muchas cosas de las que prometimos cuando asumimos, pero también hemos logrado bastante. Si Dios quiere en este centenario podemos hacer el anuncio de tener nuestro propio predio de Inferiores que nos permitirá crecer en infraestructura y en este camino hacia laprofesionalización'.



Lucas Ceballos fue el último jugador que formó Desamparados para llegar a la Primera División de AFA y eso buscará conseguir el Víbora con estos avances en este nuevo siglo. 'Sportivo tiene que transformarse en un club vendedor de jugadores, cuando nosotros llegamos habían pocos profes que se dedicaban a las inferiores, fue un gran paso haber puesto en cada categoría un técnico y un preparador físico. Las inferiores son una gran inversión a futuro', aseguró.



Dicho complejo no abarcará sólo a las Inferiores de fútbol, también contemplará las otras disciplinas que se desarrollan hace rato en Puyuta: futsal, hockey sobre césped y boxeo, además se sumarán básquetbol y vóleibol.



Otro de los objetivos de Valiente, es apuntarle a la parte social, formando nuevos socios e intentando lograr ser un club autosustentable, una misión muy difícil pero no imposible para un club popular como el del Barrio Patricias.



Por último, el presidente víbora se ilusionó con el porvenir de Desamparados. "Dentro de algunos años me gustaría ver a un Desamparados profesional en la formación de jugadores, un club que esté jugando en las principales Ligas, mi sueño es poder ver a Sportivo en Primera División y porque no, jugando Copas Internacionales. Por su historia lo amerita y no es imposible, hay que crear las bases y la infraestructura para poderse mantener y sostener eso en el tiempo. Soñar no cuesta nada y trabajando, eso se cumple', cerró.



Siguen los festejos en Puyuta



Si bien el domingo, Desamparados ya comenzó con los festejos por su centenario con un festival de los hinchas en las tribunas que incluyeron bengalas, banderas de caño y globos. Hoy los hinchas celebrarán con una caravana que promete ser multitudinaria. La cita es a las 21, aunque muchos comenzarán a reunirse desde temprano en el Parque de Rivadavia. Desde ese flamante predio, ubicado en Rastreador Calívar a metros de Libertador, partirá la multitud hacia el Barrio Patricias Sanjuaninas. Se prevé un fuerte operativo para que toda la familia de Desamparados pueda celebrar su aniversario.



Pero eso no será todo, este sábado desde las 20 horas el festejo oficial se dará en el Serpentario. Aprovechando que el plantel cumplirá fecha libre en el Federal A, Sportivo prepara un espectáculo con bandas locales en vivo, estarán presentes las glorias del club y el plantel actual. Después de las palabras de las autoridades, el cierre estará a cargo de la banda de rock "Pier". Las entradas costarán 150 pesos para las tribunas y 250 para el campo de juego. Habrá food trucks y venta de bebidas.