Messi y su compinche Agüero

"Está muy mal. Casi no habla". La voz de un integrante de la delegación de Argentina en el Bronnitsy Training Centreilustra el momento por el que está atravesando Lionel Messi. Y no únicamente por el penal fallado ante Islandia. Son varias las fuentes consultadas que señalan que el estado de ánimo del capitán de la Selección argentina, de 30 años, no es el mejor. Y ese hecho pasa a ser una situación futbolística grave tratándose de la máxima figura del elenco que conduce Jorge Sampaoli.

Ayer, durante la jornada de visita de los familiares al complejo donde reside la Selección, Antonela Roccuzzo y los tres hijos del astro rosarino no se hicieron presentes. La coartada es totalmente creíble, dado que la familia celebró el Día del Padre en España horas antes de que el punta se incorporara a la preparación del elenco nacional de cara al Mundial.

Si bien Celia, mamá del atacante, aseguró que el jueves la esposa del futbolista viajará a Rusia para presenciar el encuentro ante Croacia, desde la intimidad de la Selección remarcan que no están pasando el mejor momento.

Un tema de índole personal que tiene impacto directo en el juego. Porque, por más que a la hora de pisar el césped la pelota pasa a ser la protagonista principal, cuando Messi asumió la responsabilidad de patear el penal frente a Islandia, el hombre del Barcelona ya estaba afectado por la coyuntura.

Según cuenta gente cercana al futbolista, el detonante habría sido el video viral (que habría sido filmado en 2016) que se difundió la semana previa al debut de la Selección en Rusia. En el mismo, aparecen Agüero, compañero de habitación de Messi, y el propio Lionel, hablando con un interlocutor, en el que le solicitan "esas cositas lindas".

Según los habitantes del Bronnitsy Training Centre, a Messi "se lo ve con la cabeza gacha". No llamó la atención, entonces, que cuando en el entrenamiento de hoy se le permitió el acceso a los medios, el futbolista ya estaba camino a los vestuarios "para que su estado de ánimo no quede expuesto ante las cámaras".

Habrá que ver cuánto repercute el mal momento en su rendimiento, en un partido vital para las aspiraciones de Argentina, como el que afrontará el jueves desde las 15 en Nizhni Novgorod, frente a Croacia. Y si la situación personal puede comenzar a encarrilarse para que, ahí sí, pueda enfocarse en el desafío mundial, su máximo deseo deportivo.

Fuente: Infobae