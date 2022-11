Bombazo en la Selección Argentina: Nicolás González fue desafectado por Lionel Scaloni de la lista de 26 jugadores y no jugará el Mundial Qatar 2022. El delantero de la Fiorentina tiene una molestia muscular y en su lugar ingresa Ángel Correa, que había quedado en la puerta de entrar directamente, pero había perdido su chance con Joaquín Correa. Conocé qué tiene el atacante surgido en Argentinos Juniors.

"Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de la Selección Argentina convoca a Ángel Correa", publicó el conjunto nacional en sus redes sociales.

González está en la etapa final de recuperación del desgarro que sufrió jugando para la Fiorentina contra el Inter, el pasado 22 de octubre por la Serie A. En el triunfo de este miércoles por 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos había quedado fuera del banco de suplentes por sus dolencias y más tarde se conoció que tenía cargado uno de sus isquiotibiales.

El extremo de 24 años había llegado a la cita mundialista sin partipar en ningún partido con el elenco italiano. Tras su lesión frente a la Nerazzurri se perdió los últimos seis cotejos de su equipo, entre la liga y la UEFA Conference League.

Lo reemplazará Correa, quien era uno de los cuatro futbolistas que formaban parte de la lista de "reserva" en la Selección. Hasta ayer, el atacante del Atlético Madrid estaba en Buenos Aires ya que jugó un partido de fútbol con Thiago Almada en Cañuelas. Ahora deberá armar las valijas rápidamente y sumarse con sus compañeros en la concentración de Doha.

Scaloni lo había anticipado tras la victoria ante Emiratos Árabes Unidos

"Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Podemos cambiar, esperemos que no, pero está la posibilidad. Tampoco digo que van a salir de la lista. Hay varios que hoy (por ayer)se han quedado afuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había un riesgo.Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no", había explicado Scaloni tras la goleada ante el conjunto árabe.