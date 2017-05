Contracara. Mientras Josi García, Matías Arnáez y Franco Ferruccio festejan uno de los goles de Valenciano, Federico Carrión lo sufre para Hispano. El equipo de La Barraca se floreó y está de nuevo en la punta del Apertura junto a Concepción.

No hay caso. A Valenciano no se le puede dar un pestañeo de ventaja, porque te mata. Anoche parecía que Hispano le iba a luchar el partido palmo a palmo cuando le empató tras aquel gol madrugador del Josi García, pero cometió errores de marca y el equipo de La Barraca fue edificando una goleada merecida pero sorpresiva a la vez. Llamó la atención tanta diferencia. Fue 12-2. Nada menos que diez goles de diferencia entre dos equipos de potencialidades parecida. Está claro que pasan por momentos distintos. Valenciano no perdona nada y es capaz de aniquilar a sus rivales si le dan ventajas. Hispano es al revés y está peleado con la efectividad. Encima, cuando produce situaciones no tiene suerte. La consecuencia: esos diez goles de diferencia.



El partido largó con el gol a flor de piel. Es que antes del minuto el siempre efectivo Josi García la mandó a guardar. Hispano no se inmutó y tres minutos después lo empató a través Juan Soria. Los dos fueron sablazos inatajables. Parecía que el partido iba a tener ese desarrollo. Pintaba para parejo y entretenido. Tal cual siguió.



Pero a los 10’ entró Franco Ferruccio y el pibe sacó una nueva diferencia en favor del local. Fue un momento de inflexión. Hispano lo sintió y La Barraca, afirmado en esos inteligentes movimientos de Ferruccio, empezó a aniquilar al rival. Así fueron llegando los goles. Uno tras otro. Se fueron al descanso con un 6-1 prácticamente lapidario. Tanto que apenas iniciado el complemento, Valenciano sumó dos más y ya no tuvo oposición. El parcial se cerró con otro 6-1. Letal. Abrumador. Sin equivalencias. Goleada de Valenciano para subirse de nuevo a la punta junto con Concepción. Por eso desde ahora ya se palpita ese encontronazo entre los dos dentro de dos fechas.



La próximo fecha será: Miércoles 31: Lomas-Valenciano, UVT-SEC, Sarmiento-Unión, Media Agua-Bancaria y Huarpes-Caucetera. Viernes 2: Colón-Olimpia, Social-Aberastain, B° Rivadavia-Estudiantil e Hispano-Concepción. Libre: Richet.



Goleadores y felices



Tanto su técnico (Diego Sánchez) como su goleador Josi García se mostraron felices por la amplia victoria sobre Hispano. El DT aclaró: “Nos salió muy bien el primer tiempo. Estuvimos efectivos y le quitamos juego a ellos. El madrugar nos valió de mucho, porque Hispano se desesperó. Este resultado no dice nada. Todavía falta mucho”.

A su vez, el Josi señaló que “se nos dio el arco desde el principio y eso fue fundamental. Hay que seguir trabajando con todo, sin relajarse. También con la humildad de siempre. Nos quedan partidos duros y habrá que rendir en todos”.



Los otros partidos de la fría noche



Además del partido Valenciano-Hispano (foto), Richet Zapata goleó 4-0 a Sarmiento, con tantos de Martín Ginestar (2), Mauricio Videla y Víctor Cerón. Unión fue vencido sorpresivamente por Lomas por 3-2. Para los rivadavienses marcaron Matías Montaña, Emiliano Yanadel y Estéban Rochetti. Descontaron para el Azul, Sebastián Carrizo y Gastón Ortiz. Por último, el SEC derrotó 2-0 a B° Rivadavia con conquistas de Federico Balmaceda y Danilo Rampulla. En esta fecha, Bancaria quedó libre.