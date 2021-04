La noticia saltaba el pasado domingo en el gaditano estadio Ramón de Carranza. SE disputaba el encuentro entre el equipo local, el Cádiz, y el Valencia CF. De pronto, y sin que nadie pareciera advertirlo, los jugadores Cala y Diakhaby se enzarzaban en una discusión. Una de tantas que ocurren cada día en los encuentros deportivos. Pero en este caso, el jugador francés abandonada el terreno de juego tras llevarse una. tarjeta amarilla pro protestar. Acusaba el jugador lebrijano del Cádiz de unos graves insultos de tintes racistas, concretamente "negro de mierda".

El equipo ché abandona también el campo

Efectivamente, el conjunto levantino abandona el terreno de juego y el encuentro queda suspendido durante unos minutos, 23 concretamente. Se reanuda cuando Diakhaby les solicita a sus compañeros que regresen y jueguen sin él. El Cádiz acaba venciendo 2 a 1 y la polémica servida. ¿Lo dijo realmente? En todo caso, la noticia salto a las redes sociales, en donde el jugador del conjunto amarillo fue totalmente linchado. La vulneración de un principio del derecho, la presunción de inocencia quedó arrasada y había quienes defendían al jugador valencianista con verdadera fe ciega.

En una rueda de prensa oficial en el estadio gaditano, Juan Cala se reiteró en su inocencia, asegura no haber proferido esos insultos al jugador y se siente dolido por el acoso al que se ha visto sometido. No hay manera de demostrar que el jugador sufrió esos deplorables insultos, es más, el árbitro no llego ni a recogerlo en el acta. Cala, muy apesadumbrado, asegura que se querellará contra aquellas personas que han puesto en su boca esas palabras. El asunto toma ya un cariz demasiado feo y La Liga se decide a intervenir. Solicita un peritaje y las grabaciones tanto de cámaras como de los 14 micrófonos que seguían el encuentro.

El veredicto del fútbol profesional

Tras un análisis exhaustivo, los dirigentes del fútbol español dan un comunicado: no pueden demostrar que Cala insultase a Diakhaby y no consiguen encontrar ninguna grabación en la que esos insultos queden dichos. Pero aún así, abre expediente al jugador hasta que no quede todo totalmente aclarado. ¿Se lo inventó Diakhaby? ¿Qué oyó y de dónde? Muchas incógnitas por resolver que han emborronado un encuentro que no tuvo mayor trascendencia que los tres goles que se marcaron. Pero la polémica no deja de sobrevolar jamás. Máxime cuando algunos dirigentes políticos se posicionaron claramente de parte del jugador francés, todo sin haber podido escuchar a las partes ni tener una certeza.

El Cádiz C.F sumó 3 puntos en ese encuentro que le vienen muy bien, ya que actualmente navega en la zona media-baja de la clasificación y le han servido de estímulo ara encarar el final de la temporada con más holgura. El Valencia C.F se encuentra en la misma zona que el equipo andaluz, lejos de lo que es su mejor nivel. Es un grande con títulos en su haber y que aspira a mucho más. Pero el equipo valencianista está haciendo una temporada muy irregular, lo que está dando como resultado que se encuentre en esas posiciones. De cara a la recta final han de empujar con más fuerza y arañar todos los puntos posibles antes de acabar. No parece peligrar en la categoría de oro del fútbol español, pero nuestra liga no proporciona ningún respiro.

Por otro lado, en la parte alta de la clasificación sigue habiendo una dura lucha por esas posiciones. Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid están en un puño y demostrando que cualquier a de ellos se puede llevar el entorchado de esta temporada. Quien está mejor posicionado es el conjunto de la ribera del Manzanares, que es un equipo que se está demostrando muy sólido en defensa, con un medio campo muy inteligente y con un ataque demoledor. El Cholo Simeone ha conseguido hacer un equipo que es temido por su fortaleza este año.

Por lo demás, el feo asunto ocurrido en Cádiz no se sabe como acabará. ¿Llevará a cabo Cala sus amenazas de denuncias? ¿Cuál es la versión de Diakhaby? En definitiva, ¿qué ocurrió realmente para que el francés tomase esa decisión tan polémica? El deporte del fútbol no merece este tipo de altercados.