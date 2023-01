De un día para otro su vida le dio un giro de 360 grados. Sirur Maluf, un joven puntano, estuvo casi un año postrado en una cama con la mirada fija hacia el techo buscando alguna explicación sobre su situación. Un terrible accidente con una ola en el mar de Villa Gesell lo había dejado tetrapléjico y con eso las ganas de vivir se le había ido de su cabeza, pero un recuerdo de su niñez le cambió la vida nuevamente. Recordó cuando comenzó a nadar con apenas 6 años y entendió que ahí estaba su salida: comenzó a nadar, recuperó la motivación y ahora se encarga de llevar su historia de vida por todo el país demostrando que no hay límites para nada.

Este sábado llegará a San Juan para nadar 2 mil metros en el Dique Punta Negra. "Todos los nadadores de la provincia que se quieran sumar están más que invitados", dice Sirur, ese joven de 28 años que en su voz demuestra las tremendas ganas de vivir y de seguir compartiendo con quien sea, su historia de vida. "El deporte me salvó. El deporte es resiliencia", comenta quien tenía 20 años cuando su vida le cambió el rumbo.

Fue un 3 de febrero de 2014 cuando junto a unos amigos había llegado a Villa Gesell para vacacionar y de paso, trabajar en un local haciendo jugos naturales. Cada mañana, Sirur se dirigía al mar para desafiar las olas. "Ese día fui a la playa y comencé a jugar con las olas. El día estaba raro, muy gris, había poca gente, algunos surfistas, el guardavida y mis dos amigos. Empecé a entrar corriendo, saltaba y cortaba la ola con un clavado y salía. Lo hice varias veces hasta que esa última vez, salté y corté la ola con un clavado, pero la ola había formado un banco en la arena. Caí ahí, me golpeo y no pude moverme. Quedé paralizado. Logré salir a la superficie con el diafragma debilitado porque perdí oxigenación, todo mi cuerpo estaba inmóvil", recuerda como si el accidente hubiese sido ayer. El puntano recuerda que no podía gestualizar ni pedir auxilio y mientras intentaba hacerle saber a sus amigos que se estaba ahogando, sus compañeros pensaban que les hacía una broma. "Solo recuerdo que mi cabeza tocó el fondo y se me vino la imagen de mi papá sonriéndome, le dije “te amo” y perdí la conciencia" afirma, casi como confesándose.

De ahí en más va recordando todo como una película. Lo que vino después no fue nada fácil. Mucho tiempo internado, rehabilitación hasta que por fin su familia le comentó que tenía una lesión medular en su sexta vértebra cervical. Ahí dice que atravesó una profunda depresión, la vida ya no tenía sentido para ese joven que antes había hecho boxeo y natación, vinculado al deporte desde toda la vida. "Transité un duelo muy duro, no encontraba consuelo, pensaba que era una pesadilla lo que me pasaba. Un día pensé cuál había sido el momento más feliz de mi vida y fue ahí que recordé cuando con 6 años había aprendido a nadar. Ahí hice el click, cambié de hábitos, revertí mis pensamientos negativos para empezar a nadar", manifiesta el oriundo de El Volcán quien con ayuda del gobierno puntano en 2017 encaró un proyecto más que motivador. "Uniendo con Esperanza mi Pueblo”, es el nombre de este proyecto que demuestra que se puede practicar deportes adaptado y brindar un mensaje esperanzador.

La travesía de nadar los diques del país, las realiza a pulmón. Por eso Sirur Maluf dice que están abiertas las puertas para cualquier empresa o sponsor que quiera colaborar. Tiene su propia página (ucemiargentina.wordpress.com) o a su teléfono 2664316403

“No soy un nadador de competición, soy un nadador de concientización. Mi misión es llevar un mensaje de superación a través del deporte, visibilizar la accesibilidad, la inclusión y la discapacidad. Desde que lo iniciamos, creció el número de personas con discapacidades que comenzaron a practicar deporte y eso para mí es asombroso, En mi provincia nos conocemos todos y que vengan y te digan que los motivaste para empezar hacer deporte es lo mejor que me pasó”, expresa el nadador.

Después de recorrer todos los lagos de la provincia de San Luis, Sirur fue por más para seguir batiendo desafíos y ahora con el proyecto “Uniendo con esperanza mi Argentina”, atravesará por lo menos un espejo de agua por cada provincia del país. Ya lo hizo en San Rafael, Mendoza y este sábado 14 llegará a San Juan. "La idea es atravesar un dique en cada jurisdicción y hacer visible todo esto que buscamos, que se basa en proponer un mensaje enorme de superación”, describe. El punto de encuentro será en el parador de Punta Negra este sábado a las 9 de la mañana. Con la logística y el apoyo de Náutica y Deportes, el paranadador puntano comenzará la travesía de nadar 2.000 metros en las aguas del coqueto dique sanjuanino.