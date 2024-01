La representación argentina en los Premios The Best no se limitó a Lionel Messi como candidato a mejor futbolista del año. También dijo presente Toto Iñiguez, el hincha de Colón que fue nominado en la categoría "mejor afición del año" por un momento más que tierno con su hijo Tiziano que se volvió viral en el pasado 2023. Tanta repercusión positiva tuvo aquel episodio en el Cementerio de los Elefantes que terminó quedándose con el máximo galardón.

El hecho sucedió el 17 de mayo del año pasado en el marco del enfrentamiento entre el Sabalero con Barracas Central en el marco de la fecha 17 de la Liga Profesional 2023 en el estadio Brigadier López, cuando en el intervalo del encuentro fue capturado en cámara como Iñiguez le da la mamadera a su hijo, que en ese entonces tenía tan solo un mes y medio de vida, dentro de la tribuna popular local.

������ Este hincha de Colón de Santa Fe que le dio la mamadera a su hijo en la cancha ELEGIDO MEJOR HINCHA del AÑO en los Premios The Best 2023.pic.twitter.com/Kp3WSuwnrN — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 15, 2024

En cuatro meses más tarde que sale a la luz la noticia, Iñiguez habló con TyC Sports.com y contó cómo fue que se enteró de la nominación, la cual le tomó de sorpresa, y el detrás de escena del momento que dio la vuelta al mundo. "Tiziano nació el 31 de marzo y el partido fue en mayo así que tenía casi dos meses. Cómo no hacía mucho frío con Fernanda (su pareja) lo llevamos. Al próximo partido jugamos de visitante, entonces al siguiente de local lo volvimos a llevar. Esta mañana me levanto y tuve que llevar mi celular a reparación, porque no me cargaba, cuando vuelvo a tomar unos mates mi mujer me dice 'mira todo lo que me están mandando, saliste nominado' y no lo podía creer. Creía que era una noticia como fue con la foto y el video viral, pensábamos nada más en eso. Enloquecido cuando me di cuenta que era de verdad y todos nos mandaban, no caíamos" .

Finalmente, Toto, Fernando y su hijo Tiziano viajaron a Londres, estuvieron presentes en la ceremonia de entrega de los premios y cumplieron el sueño de traer el galardón de vuelta a la Argentina, el cual se obtuvo en la pasada edición por la hincha argentina durante el Mundial de Qatar 2022 y fue recibido por Carlos Pascual, conocido popularmente como El Tula, hincha también santafesino de 82 años, que estuvo en 13 Mundiales y presenció en cancha las tres coronaciones de la Selección Argentina.