La Superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca se lleva la atención de todos y Gabriel Batistuta no le fue esquivo. Incluso, se animó a elegir a su favorito.

"Yo soy hincha de Boca y quiero que gane. Soy respetuoso y si gana River, lo voy a aplaudir. No tengo problemas en decirlo", se sinceró "Bati".

Además, analizó el juego de ida. "No me gustó mucho el partido. De los cuatro goles, dos son de inferiores. El segundo gol de Boca (Darío Benedetto), que es un centro al medio, y el empate de River (Lucas Pratto), el 1-1... Esas distracciones, si las hacés en inferiores, se enojan los técnicos. Cuatro goles en una final no estuvo nada mal. No creo que sea así la vuelta", explicó en una entrevista con Radio Metro.

"Que gane el mejor y que no haya líos. Estoy preocupado por el después, para los hinchas fanáticos va a ser un antes y un después. Estoy preocupado porque esto tendría que ser una fiesta y no lo será", completó.