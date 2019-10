Pura felicidad. Nacho Fernández se abraza con Rafael Santos Borré, autor del primer gol de River en Mendoza apenas arrancó el partido en el Malvinas Argentinas.

River clasificó anoche a las semifinales de la Copa Argentina al superar con absoluta claridad a Almagro por 2 a 0, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los cuartos de final. Los goles del "millonario" fueron anotados por el colombiano Rafael Santos Borré (6 min, PT) e Ignacio Scocco (12 min, ST). Incluso, Gallardo se tomó el tiempo para darle rodaje al volante colombiano Juan Fernando Quintero y lo mismo hizo con Leonardo Ponzio, otro que había estado lesionado.



El próximo rival del vencedor, en la cuarta semifinal consecutiva que jugará por la Copa Argentina, surgirá de la definición de la llave entre Colón y Estudiantes de Buenos Aires, a jugarse el miércoles próximo.



River se plantó en el campo con la intención de vulnerar rápido la valla adversaria, presionando muy cerca del área para generar el juego ofensivo sabiendo que Almagro, de la Primera Nacional y conocedor de sus limitaciones, se iba a agrupar en el fondo. Por eso no extrañó, en consecuencia, que los dirigidos por Marcelo Gallardo alcanzaran a ponerse en ventaja cuando solo corrían 6 minutos tras una rápida maniobra. Ignacio Fernández remató desde el borde del área, estrellándose la pelota en el travesaño y Borré, atento como siempre para los rebotes, arremetió para vencer a Christian Limousin. Así el juego se dio como preferían los riverplatenses, para contar con mayores espacios frente a la necesidad de adelantarse de sus oponentes. Juan Manuel Martínez fue quien tomó el estandarte del intento de reacción que pretendió esbozar Almagro y quien gestó la jugada más clara para llegar a la igualdad, al enviar un pase rasante entre líneas para la escapada de Facundo Suárez, cuyo remate cruzado lo desvió Franco Armani estirando su pierna izquierda (23 min).



Al comienzo de la segunda, otra vez los de Núñez intentaron arrollar a los de José Ingenieros, que ya al minuto se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Nicolás Arrechea, que como último defensor le cometió una falta a Borré para que no se fuera al segundo gol. A partir de allí todo se centró en saber cuándo River cerraría el resultado, lo que logró Scocco con una espléndida definición tras una exquisita asistencia entre líneas de Nacho Fernández, una de las figuras del partido junto al arquero de Almagro, Limousín, responsable de que su equipo no cayera por una goleada del vencedor por todo lo que generó.

Encendido. Santos Borré venía de anotarle dos tantos a Patronato por la Superliga y anoche abrió el partido con su grito.

"Muy feliz por el regreso"

Juan Fernando Quintero, volante de River, tuvo su regreso a las canchas luego de la lesión que lo marginó de las canchas en marzo del año pasado cuando se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda. El colombiano ingresó anoche a los 19" del complemento y se ganó la ovación de los hinchas en Mendoza. "Muy feliz por el regreso. Era algo que soñaba desde el momento que me lesioné. Ahora sé que debo tomar ritmo, pero ir de a poco para no cometer errores", afirmó.



Por su lado, el DT Marcelo Gallardo ponderó que "es una muy buena noticia para nosotros tenerlo disponible". En tanto, el volante Leonardo Ponzio también sumó minutos luego de una larga inactividad por un problema muscular en sus aductores.

Sampaio, para el desquite

El árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio fue designado ayer por la Conmebol para dirigir el superclásico entre Boca y River el martes 22 de octubre en la Bombonera, en el decisivo partido que definirá a uno de los finalistas de la Copa Libertadores 2019.



En cuanto al VAR, el sistema de video que se convirtió en protagonista del máximo torneo sudamericano de fútbol, el responsable principal será Mauro Vigliano, con Fernando Rapallini y Hernán Maidana como asistentes, todos argentinos.



Boca recibirá a River, tras el triunfo del equipo que dirige Marcelo Gallardo por 2-0 en el estadio Monumental, el 1 de octubre pasado, por el partido de ida. El gol de visitante vale doble a igualdad de puntos y diferencia de tantos. En la otra semifinal, Flamengo recibirá en Río de Janeiro a Gremio de Porto Alegre (1-1 en la ida) el 23 de octubre desde las 21.30, con el argentino Patricio Loustau como árbitro y el brasileño Raphael Claus a cargo del VAR.