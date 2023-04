Nairo Quintana está pasando por una situación muy complicada debido a que no ha podido encontrar un equipo para competir en la actual temporada. El pedalista boyacense se encuentra en Europa, no descarta la posibilidad de encontrar una escuadra con la que pueda competir y mientras esto sucede se entrena arduamente para su regreso a las competencias oficiales. "No he robado, ni matado a nadie, no he hecho trampa, tengo mi cabeza en alto. Estuve en los nacionales, pasé por una virosis, pero quería competir y estuve en el podio, estoy en un buen nivel y sigo con la esperanza de correr", comentó.