El pibe Lautaro Martínez, previo a su viaje para jugar el Mundial sub-20 en Corea, con su gol llenó de algarabía los corazones de la Academia, de cara al choque con Independiente de la próxima fecha.





Racing Club se metió de lleno en la pelea por los puestos de vanguardia al vencer ayer como local a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0. El único gol del encuentro, desarrollado en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, fue obra de Lautaro Martínez -que anoche viajó con el seleccionado Sub 20 al Mundial de Corea- a los 34m de la etapa inicial. Con la victoria, Racing se recuperó del traspié de la jornada anterior ante Temperley, llegó a las 42 unidades y se metió en la pelea por la corona. El primer tiempo fue decididamente pobre, en el que abundaron las imprecisiones y los errores de ambos equipos: sin claridad en la zona de gestación (se le notaron al local los muchos cambios en la formación titular que decidió su entrenador, Diego Cocca, tras la caída ante Temperley), casi no hubo situaciones de riesgo frente a los arcos. En ese marco, de todos modos, pudo sacar ventaja Racing con su mejor jugada de la etapa, a los 34m, cuando Insúa envió un centro desde la izquierda y Martínez, entrando al área, conectó de zurda para vencer a Arias. Tuvo otra la Academia, con idéntica fórmula, pero esta vez ganó el arquero de Gimnasia sacando abajo el remate del juvenil.

En el complemento Gimnasia, que reservó a muchos de sus titulares de cara al choque con Ponte Preta por la Copa Sudamericana, tuvo una opción clarísima para empatar, a los 21m, con un cabezazo de Guanini que dio en un poste. Allí se agotaron las ideas del conjunto de Gustavo Alfaro. Racing, que también extrañó mucho a Gustavo Bou (el hombre que suele desatarle los compromisos peleados, trabados), pudo liquidarlo sobre el final con un jugada en la que tuvieron el gol sucesivamente Rosales, Fernández y Cuadra. No pudo ser, pero no le hizo falta. Su victoria no corrió riesgos y los tres puntos lo metieron en la pelea grande, aunque el partido le dejó, sí, algo para lamentar: la salida por lesión de Marcos Acuña. La próxima jornada (24ta) será de clásicos: Racing visitará a Independiente el domingo y, un día antes, Gimnasia hará lo propio ante Estudiantes.



Cocca rescató el ‘compromiso’



El DT de Racing, Diego Cocca, mostró su satisfacción por ‘el compromiso de los jugadores’ en la victoria de ayer sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, pero se fue ‘preocupado’ por la lesión del volante Marcos Acuña de cara al clásico de la próxima fecha del torneo ante Independiente. ‘Me quedo con el compromiso de los jugadores para buscar la victoria, el equipo demostró estar a la altura en cuanto a la actitud’, dijo Cocca, quien, finalmente, se mostró ‘preocupado’ por la lesión de Acuña, uno de los jugadores más importantes de su equipo. ‘Habrá que ver qué dicen los estudios, pero esperamos que no sea nada’, se esperanzó el entrenador, de cara al clásico de Avellaneda.