Racing Club se impuso por 1-0 ante Platense y se mantiene en la cima de la Zona 1 de la Copa Liga Profesional, en un encuentro jugado en el estadio Ciudad de Vicente López y válido por la novena jornada. El único tanto del partido fue anotado por el mediocampista colombiano Edwin Cardona -de penal- al séptimo minuto de descuento de la segunda etapa. A raíz de la victoria, "La Academia" continúa en lo más alto de su grupo con 21 puntos, mientras que Platense, con el debut de Omar De Felippe, se mantiene con siete unidades en la undécima posición.

Racing fue el que propuso desde lo futbolístico, porque tuvo la pelota y fue el que trató de marcar el ritmo del partido, pero no consiguió incomodar al arquero Jorge de Olivera, con pasado en "La Academia".

En el segundo tiempo el "Calamar" presionó más arriba, se paró en campo rival con un buen ingreso de Nicolás Bertolo y le jugó de igual a igual al equipo conducido por Fernando Gago. La pasividad del conjunto de Avellaneda obligó a Gago a realizar tres ingresos en la media cancha para intentar recuperar la pelota; Nery Domínguez, Edwin Cardona y Jonathan Gómez. El debut de De Felippe, en tanto, tras la salida de Claudio Spontón en el "Calamar", mostraba a un equipo con ganas de querer revertir el presente adverso, aunque con más ganas que juego colectivo.

El puntero Racing sigue con su racha ganadora en el ámbito local, al que sumó el internacional con el exitoso debut en Copa Sudamericana ante River de Montevideo (1-0) y acumula una docena de encuentros sin derrotas (9-3).

Cardona no se olvidó de nadie



Cardona, quien anotó de penal y luego se besó la pierna derecha en el festejo, habló con la transmisión oficial y les respondió a los "comentarios externos de gente que jugó al fútbol" y que lo criticó sus reiteradas lesiones que terminaron con su segundo ciclo en Boca. "Estoy agradecido con Dios, con mi familia, con el cuerpo técnico y mis compañeros que siempre me apoyaron. Duelen los comentarios externos de gente que jugó al fútbol porque me tocó lesionarme y duele. A los que no me apoyaron también les deseo muchas bendiciones porque yo solo soy agradecido con la gente que me trajo acá", explicó el colombiano.