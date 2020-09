Racing Club perdió ayer como local con Nacional de Montevideo por 1 a 0, en la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El gol de Nacional fue de un ex Racing, el delantero Gonzalo Bergessio, a los 8m del segundo tiempo y de tiro penal.



La "Academia", sufrió la expulsión del volante Augusto Solari un minuto más tarde.



El conjunto argentino arrancó mejor con una presión constante sobre el campo de juego de los uruguayos. Racing tomó el control del trámite del partido, aunque con el correr de los minutos comenzó a dosificar la presión.



Atacó por ambos costados: en la derecha lo hizo con Augusto Solari y Benjamín Garré, mientras que por el sector izquierdo encaró con Héctor Fértoli y por momentos con Eugenio Mena.



La actuación de Garré fue la más destacada del equipo local, que consiguió las mejores chances de gol, aunque no logró convertir por falta de puntería y por el buen desempeño del arquero Sergio Rochet.



El conjunto uruguayo esperó a su rival en su propio campo y no inquietó al arquero académico Gabriel Arias.



El inicio de la segunda etapa mostró a la visita con mayor determinación que rival, al que obligó a equivocarse en varias oportunidades cuando intentó salir jugando desde abajo.



Antes de los 10 minutos, Nacional logró ponerse en ventaja con el gol de penal de Gonzalo Bergessio y además quedó con un hombre más debido a la expulsión del mediocampista de Racing Augusto Solari.



A pesar de tener superioridad numérica, Nacional no pudo controlar la pelota, ya que Racing se hizo fuerte e intentó dar vuelta el resultado con más ganas que ideas.



Sobre el final del partido, el local jugó volcado sobre el campo de su rival, generó chances de peligro, pero se volvió a topar con el desempeño superlativo del arquero Rochet, que le ahogó el grito de gol a Pillud a dos minutos de la finalización.



En la 4ta fecha, Racing visitará a Alianza Lima, mientras que Nacional hará lo mismo ante Estudiantes de Mérida, el miércoles y martes próximo,